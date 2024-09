E' in corso un disastro e il governo Zelensky è allo stremo

Non sorprende che tutta questa guerra sia stata concepita male e generalmente falsamente riportata dai principali media occidentali perché l’Ucraina non ha potuto vincere questa guerra ed è così. In effetti perde da mille a duemila soldati ogni giorno a causa della morte o di ferite gravi.

Questo è un disastro in corso. E’ nascosto alla vista dalle narrazioni ufficiali del governo degli Stati Uniti e del governo britannico soprattutto. E dei portavoce della Nato.

Ma questo è un disastro causato in gran parte dagli Stati Uniti. Ancora una volta tragicamente i fatti fondamentali sono nascosti alla vista. Gli Stati Uniti hanno portato l’Ucraina in questo disastro e alcuni di noi lo dicono da anni. E ora sta diventando chiaro come il giorno che la Russia avanza sul campo di battaglia.

Quindi Zelensky è in preda al delirio o sta semplicemente facendo quello che fa, è un attore che recita la sua parte.