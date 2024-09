Un documentario da portare nelle scuole per promuovere l'educazione alla pace

Ucraina: combattere o disertare?

Il documentario di Arte.tv è girato in modo molto realistico e offre una visione unica e profonda della guerra. I personaggi sono presentati in modo molto umano e le loro storie sono raccontate con grande sensibilità. Il film offre una panoramica non retorica della situazione in Ucraina.