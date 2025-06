IPPNW chiede un cessate il fuoco immediato e un ritorno alla diplomazia con l'Iran

IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War)

L'Iran non è attualmente valutato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) o dal governo degli Stati Uniti per avere un programma attivo di sviluppo di armi nucleari. Questo attacco da parte di uno stato dotato di armi nucleari mina gli sforzi diplomatici in corso guidati dagli Stati Uniti per ripristinare gli sforzi di non proliferazione nella regione.

L'IPPNW esorta l'Iran a rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT) del 1970 e delle salvaguardie dell'AIEA e ad impegnarsi nuovamente nei negoziati con gli Stati Uniti il ​​prima possibile. Israele, l'unico stato armato nucleare della regione, deve sostenere questi sforzi e adottare misure concrete verso il disarmo, in particolare partecipando all'istituzione di una zona libera dalle armi di distruzione di massa in Medio Oriente. Esortiamo l'Iran, Israele e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a unirsi ai quasi 100 Stati che hanno già firmato il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).

Gli stati dichiarati con armi nucleari – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito – hanno una responsabilità sostanziale per l'indebolimento progressivo del regime globale di non proliferazione. Non solo non sono riusciti a onorare i loro obblighi di disarmo ai sensi dell'NPT, ma stanno anche andando oltre facendo massicci investimenti in nuove armi e capacità nucleari. La decisione degli Stati Uniti sotto la prima amministrazione Trump di ritirarsi dall'accordo nucleare iraniano del 2015 (JCPOA) è un altro grande fallimento che ha portato a questa ultima crisi regionale e globale.

Le conseguenze umanitarie e ambientali di qualsiasi uso di armi nucleari sarebbero catastrofiche. Una singola detonazione nucleare su qualsiasi grande città causerebbe vittime di massa e travolgerebbe i sistemi sanitari; una guerra nucleare di qualsiasi dimensione innescherebbe un'interruzione del clima globale e una carestia che potrebbe colpirne miliardi. L'umanità è già più vicina alla guerra nucleare che in qualsiasi momento dalla Guerra Fredda. Non possiamo sopravvivere all'aggiunta di un altro stato armato di nucleare.

Non esiste una soluzione militare al crescente rischio di proliferazione nucleare. In effetti, la guerra e la violenza armata incentivano ulteriormente gli Stati a cercare armi nucleari. L'unico percorso affidabile per la sicurezza è attraverso la diplomazia e l'eliminazione irreversibile delle armi nucleari.