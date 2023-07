Compie 52 anni Julian Assange e si manifesta per lui in tutta l’Italia

Per festeggiare il giornalista australiano ancora in prigione, si sono tenute molteplici iniziative in una decina di località italiane.

. (Cliccare sulle immagini per ingrandirle)

Il “madonnaro” Carmine Pistone al lavoro a Roma in via dei Fori Imperiali 2023-07-03 Autore: Patrick Boylan Chiudi

Tra le feste più originali sono state quelle di Roma e di Napoli, svolte con la partecipazione di un’associazione di “madonnari”, artisti di strada che hanno disegnato col gesso sul pavimento enormi ritratti di Julian.

Proiezione del film “Ithaka” a Padova, Palazzo Zuckermann, 2023-07-03 Autore: Donatella Mardollo Chiudi

Borgoforte (in provincia di Mantova), a Veroli (in provincia di Frosinone) e a Ruvo di Puglia (in provincia di Bari).

Le altre località che hanno organizzato manifestazioni di vario tipo sono: Padova (dove si è proiettata il film “Ithaca” di Ben Lawrence per ben 200 spettatori venuti da tutto il Veneto, con una introduzione di Enrico Ferri e un intervento in streaming della nota giornalista investigativa Stefania Maurizi), Reggio Emilia, Bari, Frosinone e Mantova. Inoltre, agendo per conto proprio, i “madonnari” hanno realizzato il volto di Assange anche a

Manifestazione a Roma, Fori Imperiali, per il 52° compleanno di Julian Assange: Autore: Patrick Boylan Chiudi Torta 52° anniversario di Free Assange Italia per Julian Assange Autore: Giulio Raffaele Fonte: Free Assange Italia Chiudi

Proiezione del film “Hacking Justice” a Roma, Casa del Municipio I, 2023-07-03 con, da sinistra, Angelo Raffio, Marianella Diaz, Vincenzo Vita, Marco Beruggio, Tina Marianari; sullo schermo in remoto Gianni Barbacetto Autore: Patrick Boylan Chiudi

In serata poi, gli assangisti romani hanno proiettato alla Casa del Municipio I il docufilm “Hacking Justice” di Clara Lopez Rubio e Juan Pancorbo, con discorsi introduttivi di Marianella Diaz di Free Assange Italia e Angelo Raffio dell'ANPI (sezioni Esquilino-Monti-Celio), co-organizzatori, Vincenzo Vita (articolo 21), Marco Beruggio (ReteNoBavaglio), Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano) e Tina Marinari (Amnesty International). L’ex-sindaco di Roma, Virginia Raggi, e il scultore Davide Dormino sono stati tra la ottantina di spettatori presenti in sala.

Manifestazione a Napoli, largo Enrico Berlinguer, per il 52° anniversario di Julian Assange Autore: Mauro Forte Chiudi

La “madonnara” Alessia Russano al lavoro a Napoli in largo Enrico Berlinguer, 2023-07-03 Autore: Mauro Forte Chiudi

“Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica anche con i nostri disegni”, hanno detto Ylenia e Alessia, le due allieve artiste di strada. “Il Madonnaro storicamente andava a riprodurre con il gesso la figura della Madonna e dei santi; poi si è aperto anche ad altri volti, ad esempio quello di Assange.” Perché Assange? “Perché lottare per la libertà di Julian Assange,” ha risposto l’attivista Nicola Angrisano di Free Assange Napoli, “significa lottare per quella di tutti noi nell’occidente cosiddetto democratico. Assange ha passato il suo quarto compleanno nella prigione di Belmarsh, definita la Guantanamo del Regno Unito, e il suo unico reato è quello di aver fatto il bravo giornalista investigativo. Con WikiLeaks ha reso noto, grazie ai file anonimi fornitigli, i crimini delle guerre in Iraq e in Afghanistan da parte dei militari USA. Difendere Julian è difendere il nostro Diritto di sapere.”

Le festività per il 52° compleanno di Julian sono proseguite anche il giorno dopo, martedì 4 luglio. A Perugia gli attivisti locali hanno proiettato il docufilm “Ithaca” alla nuova arena di Borgo di Collestrada. Il costituzionalista prof. Mauro Volpi ha introdotto la serata, conclusasi poi con le parole dello stesso Assange nella sua lettera a re Carlo III, nell’interpretazione dall’attore Mirko Revoyera: https://bit.ly/julian-3

Chicca della serata: un collegamento in diretta con il co-produttore del film e cognato di Julian Assange, Adrian Davant, che si è complimentato con i circa 100 spettatori presenti per il loro sostegno. “Il momento è cruciale, Julian potrà essere estradato negli USA da un giorno all’altro, soltanto una pressione massiccia da parte di persone come voi in tutto il mondo potrà far riflettere i governi USA e UK.”