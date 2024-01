Assange libero, ora o mai più Autore: action assange campaign org au Fonte: https://www.pressenza.com/it/2024/01/assange-libero-ora-o-mai-piu/ Chiudi

Due giudici dell’Alta Corte del Regno Unito decideranno il 20 e 21 febbraio se annullare la precedente sentenza di estradizione, alla luce delle recenti sentenze che hanno fermato i piani del Primo Ministro britannico di inviare i richiedenti asilo in Ruanda. Se il mese prossimo l’ultimo appello dovesse fallire, Julian rischia una condanna a 175 anni per aver pubblicato informazioni riservate che hanno rivelato i crimini di guerra degli Stati Uniti durante le guerre in Afghanistan e in Iraq.

L’avvocata britannica di Assange, Jennifer Robinson, ha dichiarato di temere che “non sopravvivrebbe se estradato negli Stati Uniti”.

Il gruppo parlamentare si unisce a esperti legali, medici e umanitari di tutto il mondo che temono per la sicurezza di Julian se il mese prossimo il suo ultimo appello nel Regno Unito dovesse fallire. La lettera al Ministro degli Interni britannico James Cleverly è firmata dai co-organizzatori del gruppo parlamentare australiano Bring Julian Assange Home: Andrew Wilkie (Indipendente), Bridget Archer (Liberale), Josh Wilson (Laburista), Sen. David Shoebridge (Verdi).

La lettera inizia con questa frase: “Siete certo a conoscenza della decisione della Corte Suprema del Regno Unito relativa al vostro ufficio, nota come AAA contro Secretary of State for the Home Department [2023] UKSC 42 (di seguito “AAA”). La decisione ha stabilito che i tribunali del Regno Unito non possono semplicemente affidarsi alle assicurazioni di terzi fornite da governi stranieri, ma sono obbligati a fare valutazioni indipendenti del rischio di persecuzione degli individui prima di emettere un ordine di allontanamento dal Regno Unito”.

Il fratello di Julian, Gabriel Shipton, ha dichiarato: “Questo è letteralmente uno scenario di vita o di morte per Assange. Se il mese prossimo dovesse perdere nei tribunali britannici, potrebbe essere estradato negli Stati Uniti entro 24 ore. Sia la testimonianza di esperti che un magistrato britannico sono giunti alla conclusione che ciò porterebbe alla sua morte”.

Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha ripetutamente espresso il desiderio di vedere il caso concluso. Tuttavia, i suoi sforzi di “diplomazia silenziosa” con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la difesa collettiva di una delegazione australiana a Washington non sono riusciti finora a ottenere il rilascio di Julian.

“Le relazioni con gli Stati Uniti sembrano sempre più una strada a senso unico. Il governo australiano si è appena impegnato negli attacchi in Yemen, ma non sembra avere la forza di difendere i diritti dei propri cittadini. Ora ha l’opportunità di dimostrare che questa percezione è sbagliata”, ha dichiarato Gabriel.

Secondo l’avvocato Greg Barns SC, consigliere della campagna australiana per Assange, “il Regno Unito ha un ruolo chiave da svolgere per evitare che Julian debba subire il processo giudiziario degli Stati Uniti. Può collaborare con i suoi due principali alleati, gli Stati Uniti e l’Australia, per consentire immediatamente a Julian di lasciare il carcere di Belmarsh. Il Regno Unito non può fare affidamento sulle garanzie degli Stati Uniti sul trattamento di Julian”, ha dichiarato Greg.

Julian Assange è ormai detenuto arbitrariamente da 13 anni e 25 giorni, in condizioni sempre più dure che sono state descritte come “omicidio al rallentatore”. Julian ha trascorso 6 anni, 9 mesi e 25 giorni in un minuscolo appartamento all’interno dell’ambasciata ecuadoriana a Londra, dove aveva chiesto asilo. L’11 aprile 2019, è stato prelevato con la forza dall’ambasciata dalla polizia londinese e da 4 anni, 9 mesi e 4 giorni si trova in una cella solitaria di 3 x 2 metri nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh.