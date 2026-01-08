Il Comune di Genova ha stanziato 5 milioni € per servizi Microsoft: 1800000 si potevano risparmiare

Logo di Software Libero Liguria Autore: Software Libero Liguria Fonte: Software Libero Liguria (www.softwareliberoliguria.org) Copyright © Software Libero Liguria Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Chiudi l Comune di Genova con delibera del 30 dicembre (1) ha rinnovato i servizi Microsoft per il triennio 2026-28 per un totale di oltre 5 milioni e mezzo di euro.

I servizi offerti includono anche il pacchetto Office per 4800 utenti per un importo di un milione e 800 mila euro (2) che potevano essere risparmiati adottando il software libero LibreOffice.

Come? L’esempio ci viene dal land tedesco Schleswig-Holstein che sta completando la migrazione di tutte le postazioni di lavoro al software libero con un risparmio di 15 milioni di euro.

La strada non è nuova ed è già stata percorsa dallo Schleswig-Holstein (3) uno dei 16 land della Germania. Il land tedesco, con tre milioni di abitanti, ha deciso di sostituire i software proprietari con analoghi software liberi in tutti i PC dei suoi dipendenti pubblici. La suite da ufficio Microsoft Office è stata sostituita da LibreOffice, il sistema operativo Windows da una distribuzione Linux. Il programma di collaborazione Microsoft Sharepoint da Nextcloud. I programmi di posta elettronica Exchange e Outlook da Open-Xchange e Thunderbird. La migrazione al software libero è stata programmata per tempo facilitando e aiutando i dipendenti pubblici all’utilizzo dei nuovi programmi con corsi e manuali d’uso. L’amministrazione statale dello Schleswig-Holstein ha dichiarato di aver migrato l’80% delle postazioni di lavoro. Nel 2026 otterrà un risparmio di 15 milioni di euro in costi di licenze per Windows e Office,a fronte di una spesa una tantum di 9 milioni di euro per la conversione dei posti di lavoro e per ulteriori sviluppi di soluzioni con il software libero (4).

Per quanto riguarda il Comune di Genova, la migrazione può avvenire per passi successivi. Da qui al prossimo rinnovo triennale previsto per la fine del 2028 è possibile programmare la sostituzione graduale della suite proprietaria Office con l’analogo pacchetto di software libero LibreOffice.

A ottobre 2026 scadrà il supporto di Windows 10 da parte di Microsoft. Siccome il passaggio a Windows 11 renderà obsolete alcune macchine che non hanno una dotazione hardware sufficiente, il Comune potrebbe allungare la vita di questi PC programmando la sostituzione di Windows con una distribuzione Linux,evitando in tal modo la produzione di rifiuti elettronici.

La migrazione deve essere organizzata per tempo, come è stato fatto in Germania, valutando tutte le azioni possibili per evitare il rigetto da parte degli utenti finali. Dai corsi per insegnare i nuovi strumenti alla spiegazione delle motivazioni per il passaggio al software libero: l’autonomia dalle Big Tech, la sovranità sui dati e il pieno controllo delle infrastrutture digitali.

Il rapporto Asterès (5) stima che l’80% della spesa totale per software e servizi cloud ad uso professionale in Europa è stata effettuata presso aziende statunitensi, per un volume pari a 265 miliardi di euro. Questa sorta di tassa digitale finanzia 1,95 milioni di posti di lavoro diretti, indiretti e indotti negli Usa. Secondo lo studio della Cigref (associazione francese che riunisce le grandi aziende e la pubblica amministrazione), se, da qui al 2035, il 15% di queste spese fosse trattenuto all’interno dell’economia europea, ciò comporterebbe la creazione di circa 500.000 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti nell’Ue.

Per tutti questi motivi, la rete Software Libero Liguria a fine ottobre ha lanciato la Campagna per la libertà e la sovranità digitale europea (6) e ha inviato una lettera al Comune di Genova, alla Regione Liguria e all’Ufficio Scolastico Regionale, invitandoli a prendere in seria considerazione il passaggio al software libero.