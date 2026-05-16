La petizione popolare che chiede all’Italia di scegliere il welfare invece del riarmo

Un miliardo per missili è un miliardo sottratto a scuola, sanità e trasporti. Il Coordinamento nazionale No Riarmo lancia una petizione basata sull’articolo 50 della Costituzione per invertire la rotta.

Non armi ma pane Autore: Comitato Articolo 11 Fonte: Comitato Articolo 11 Chiudi

La petizione "Non armi ma pane" pone davanti a una scelta che è sia etica che matematica.

Ogni miliardo investito in missili o in piani di riarmo è un miliardo sottratto al futuro:

alla scuola, alla salute, alla possibilità di avere un Paese giusto, moderno e coeso.

Il lancio della petizione è avvenuto nella seconda settimana di maggio e vede già le prime centinaia di firme dei promotori e sostenitori legati al Coordinamento nazionale NoRiarmo.

Nel cuore della nostra democrazia esiste uno strumento che trasforma la voce dei singoli in un atto istituzionale: la petizione popolare. Disciplinata dall'Articolo 50 della Costituzione, essa rappresenta l'esercizio concreto della sovranità popolare.

Non armi ma pane Autore: Comitato Articolo 11 Fonte: Comitato Articolo 11 Chiudi

La petizione "Non armi ma pane", promossa da reti come il Comitato Articolo 11 e il Coordinamento nazionale NoRiarmo, nasce per chiedere un cambio di rotta sulla politica estera e di bilancio.

L’obiettivo è spingere il Parlamento a scegliere tra l’investimento in strumenti di distruzione e il sostegno

al benessere sociale. Partecipare significa passare dal ruolo di "suddito" passivo a quello di cittadino

attivo, capace di influenzare le scelte che determinano il nostro futuro economico.

Clicca qui per firmare la petizione online.

Clicca qui per i moduli raccolta firme.

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Si allega la documentazione.