"Se fosse stato il forno pericoloso di una pizzeria l'avrebbero già chiuso"

Dopo il servizio di "Piazza Pulita" di ieri su La7 dedicato ai bambini di Taranto

Riflessione sulla giustezza delle donazioni e sull'opportunità di sostituirsi come cittadini ai poteri pubblici. Per Taranto lo Stato non avrebbe i soldi per salvare i suoi bambini. Non sono i bambini dell'Africa. Sono quelli di Taranto

20 dicembre 2019 - Alessandro Marescotti