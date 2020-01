"No all'economia che uccide" della Tenda della Pace di Borgosatollo

Parteciperò alle iniziative della Tavolo della pace di Borgosatollo, in rappresentanza di Peacelink, per raccontare la battaglia per un'economia rispettosa dell'uomo a Taranto in un territorio che ha problemi simili come Brescia nei giorni 24 e 25 gennaio 2020.

https://comune.borgosatollo.bs.it/notizie/tenda-della-pace/

Venerdì pomeriggio e sabato mattina si parlerà in modo specifico dell'Ilva di Taranto con i bambini delle scuole e del catechismo. Venerdì sera sarà proiettato il documentario "Mittal, il volto nascosto dell'impero" del regista francese Jerome Fritel.

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2019/09/pug-documentario-su-Mittal-18b85217-b9ca-47d8-8ff1-661afdc9ca1f.html