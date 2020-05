ILVA fuori controllo: oltre tre milioni di euro di perdite al giorno

"I manager non rispondono più al telefono", riferisce "Affari Italiani"

Gli impianti si stanno via via fermando. Le ragioni? La crisi del mercato e i problemi dello stabilimento di Taranto. L'ILVA perde 2 milioni di euro al giorno, il doppio di quanti ne spenderebbe lo Stato tenendo tutti i lavoratori in cassa integrazione o utilizzandoli in servizi di utilità sociale.

20 maggio 2020 - Redazione PeaceLink