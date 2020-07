Perché le polveri dell'ILVA hanno invaso la città se i parchi minerali sono stati coperti?

Citare Bagnoli a sproposito spegne le speranze dei giovani di Taranto

Gli errori fatti in un altro luogo e in un altro tempo sono diventati l’alibi per non rispettare la legge mentre all’estero e in alcune zone d’Italia come Genova, hanno bonificato. Non sarebbe meglio imparare da chi ci è riuscito?

13 maggio 2020 - Fulvia Gravame