Inquinamento, a Taranto nasce il Comitato del cittadino per salute e ambiente

Intervista di Maurizio Bolognetti (Radio Radicale) ad Alessandro Marescotti

Sabato 4 luglio i quartieri Tamburi e Paolo VI di Taranto sono stati di nuovo investiti da una nube di polveri tossiche e cancerogene provenienti dallo stabilimento ex-Ilva.



Sulla vicenda la Procura di Taranto ha aperto un’inchiesta.



Alessandro Marescotti, Presidente di Peacelink, ha annunciato la costituzione di un Comitato per la tutela della salute e dell’ambiente.



"Taranto nuovamente investita dalle polveri provenienti dallo stabilimento ex Ilva – Intervista ad Alessandro Marescotti . Redattore Maurizio Bolognetti" realizzata da Maurizio Bolognetti con Alessandro Marescotti (presidente di PeaceLink). Massimo Castellana, responsabile del Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto



L'intervista è stata registrata mercoledì 8 luglio 2020 alle 12:41.



Nella conferenza stampa, svoltasi nel quartiere Tamburi, ha parlato Massimo Castellana (foto a destra di Max Perrini), responsabile del Comitato, facendo un'introduzione in cui ha illustrato le caratteristiche della nuova iniziativa e in particolare le associazioni promotrici, a cui si è aggiunta anche l'adesione delle ACLI provinciali.

Qui il servizio trasmesso oggi dalla RAI. E' stato mandato nella edizione delle ore 14 dell'8 luglio 2020.

E qui sotto il servizio di TRM (Alessandra Martellotta), della mattina dell'8 luglio 2020.