Piero Pelù sull'ILVA: "E' il momento di chiudere la vecchia fabbrica della morte"

«Taranto vuole vivere, Taranto deve vivere». Lo scrive il rocker Piero Pelù in un post su Facebook, annunciando di aver sottoscritto la lettera aperta indirizzata al premier Giuseppe Conte per la chiusura dell’ex Ilva, inviata a più riprese da 18 associazioni (tra cui i Genitori Tarantini) e oltre 3.500 cittadini.

PIERO PELU' FIRMA PER CHIUSURA EX ILVA