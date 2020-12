Peacelink: "Il nuovo accordo fra Governo e ArcelorMittal sarà un flop"

In risposta ad un appello su Sbilanciamoci

Si parla di "giustificata resistenza dei lavoratori (il “meglio morti per cancro che di fame” degli operai Italsider di Taranto) a chi – ambientalisti poco consapevoli – insistono per drastiche chiusure di stabilimenti senza preoccuparsi per le conseguenze sociali che possono derivarne”.

20 ottobre 2020 - Alessandro Marescotti