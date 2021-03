Sarà consentito il superamento del limite attuale di 6 V/m per i campi elettromagnetici

Ambiente, Europa verde: 5g, alla Camera alzati i limiti con placet M5S

Ambiente, Europa verde: 5g, alla Camera alzati i limiti con placet M5S Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Si all'innovazione tecnologica ma senza mettere a rischio la salute dei cittadini. Lo scorso 24 marzo, la Commissione Trasporti e Tlc della Camera dei Deputati ha approvato un parere con osservazioni al Pnnr esprimendosi favorevolmente all'aumento dei limiti di emissione elettromagnetica nell’ambito dello sviluppo del 5G. Chiediamo un’accurata analisi scientifica indipendente circa l'innocuità della innovativa tecnologia, per scongiurare rischi ben più gravi per la salute della popolazione esposta". Così in un comunicato Nando Bonessio, coportavoce di Europa Verde Lazio, e Giuseppe Teodoro già coordinatore dei comitati romani contro l’elettrosmog e vicepresidente di Ecoland.(Segue). POL NG01 rib 281019 MAR 21

Ambiente, Europa verde: 5g, alla Camera alzati i limiti con placet M5S-2-

Ambiente, Europa verde: 5g, alla Camera alzati i limiti con placet M5S-2- Roma, 28 mar. (LaPresse) - "C’è chi sostiene che con gli attuali limiti risulterebbe impossibile implementare le infrastrutture di copertura delle reti di telefonia mobile di ultima generazione. Ma questo è totalmente infondato – proseguono i due esponenti ecologisti –, perché le emissioni elettromagnetiche delle antenne che consentono il 5g sono addirttura ridotte rispetto a quelle attuali. E quindi non si vede la necessità di aumentare le soglie. Vogliamo subito l'applicazione del principio di precauzione con l'obbligo per gli enti locali di approvare la pianificazione degli impianti e la tutela dei luoghi sensibili. La proposta di alzare i limiti era già stata presentata lo scorso anno da Vittorio Colao, che allora presiedeva la task force governativa (nel Comitato tecnico-scientifico), e poi ritirata dal Governo dopo le nostre battaglie". (Segue). POL NG01 rib 281019 MAR 21

Ambiente, Europa verde: 5g, alla Camera alzati i limiti con placet M5S-3-

Ambiente, Europa verde: 5g, alla Camera alzati i limiti con placet M5S-3- Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Oggi si ripresenta, proprio ora che Colao, già CEO di Vodafone, guida il Ministero della Transizione Digitale. Cosa grave che questa volta abbia avuto l’appoggio del M5S: questo è incredibile. Perché nel programma politico del movimento era inserito chiaramente l'impegno a non alzare i limiti di emissione elettromagnetica – affermano i due esponenti ecologisti –. Un conto è strillare di avere ottenuto il Ministero alla Transizione ecologica, un conto è agire con azioni concrete a favore della tutela dell’ambiente e della salute. Non vorremmo che, anche su questo fronte, il Grillo nazionale sia riuscito ad imporre agli eletti la revisione degli impegni programmatici del Movimento in cambio del mantenimento di dicasteri importanti". POL NG01 rib 281019 MAR 21