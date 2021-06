Il ritorno delle navi da crociera a Venezia

Se si vuole tutelare il mondo in cui viviamo bisogna cambiare il nostro modo di fare turismo. L'ecosistema della laguna è troppo fragile per poter sopportare il transito di navi nel canale della Giudecca come la MSC Orchestra, lunga 294 metri e dal peso di 92 mila tonnellate visibile nella suggestiva foto, attorniata dagli attivisti del movimento.



Jane Da Mosto, scienziata e attivista, durante una manifestazione a Venezia contro i giganti del mare Autore: Michele Gallucci, fotografo per passione Fonte: profilo Facebook di Extinction Rebellion Italia Copyright © Michele Gallucci, fotografo per passione Licenza: CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Chiudi

on esiste Venezia senza una laguna risanata e in equilibrio che la difenda. Per questo non basta accontentarsi di non vedere le grandi navi in Bacino San Marco o di vederne la metà: il crocerismo deve essere estromesso dalla laguna per consentire l’avvio di veri interventi di recupero idrodinamico e morfologico" e "siamo consapevoli della complessità dei problemi ma altrettanto convinti che non tutti i valori debbano andare subordinati a calcoli economici che oltretutto spesso si dimostrano miopi, se non erronei. La salute e l’ambiente non hanno prezzo."



Come per cartolina inviamo abbracci di incoraggiamento e vicinanza a tutta Venezia e ai suoi attivisti ecologisti.