Domenico Iannacone: "Stop al sacrificio di Taranto"

In questo videomessaggio l'autore della puntata "La polvere negli occhi" su Raitre ha dichiarato: "Voglio manifestare la mia vicinanza ai cittadini che soffrono. Sono qui a dare il mio pieno appoggio alla manifestazione che si terrà il 22 maggio a Taranto alle ore 17 in piazza Garibaldi"

Domenico Iannacone ieri è stato tra i sei vincitori del premio giornalistico assegnato a coloro che si sono contraddistinti per libertà e indipendenza, sostenendo con il proprio esempio e il proprio operato la libertà di stampa. Parliamo del 62° "Premiolino", uno dei più antichi e importanti premi giornalistici italiani.

Contemporaneamente ieri Domenico Iannacone ha registrato questo videomessaggio per dire "stop al sacrificio di Taranto" e per esprimere "pieno appoggio alla manifestazione che si terrà il 22 maggio a Taranto alle ore 17 in piazza Garibaldi". Oggi nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione è stato condiviso questo videomessaggio in cui Domenico Iannacone esordisce dicendo: "Voglio manifestare la mia vicinanza ai cittadini di Taranto che soffrono".

Domenico Iannacone è l'autore della puntata "La polvere negli occhi" che su Raitre ha sollevato nuovamente l'attenzione sul drammatico impatto ambientale e sanitario che l'attività siderurgica ha avuto su Taranto e sui suoi cittadini. La puntata si può vedere su Raiplay cliccando su questo link.