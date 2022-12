Il governo Meloni ripristina l'immunità penale con un nuovo decreto salva ILVA

Oltre 3700 pagine suddivise in 15 capitoli

E' stato il più ampio processo in Italia per udienze e per pagine di motivazioni. In esse si riconosce che "l'iniziativa di Alessandro Marescotti, responsabile di Peacelink, le analisi sulla diossina sul formaggio, deve dirsi davvero il primo vero impulso per le indagini di questo processo"

4 dicembre 2022 - Redazione PeaceLink