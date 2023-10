Papa Francesco affronta la crisi climatica con un appello urgente

Il Papa affronta la crisi climatica mettendo in evidenza la connessione tra l'ecologia e la giustizia sociale. L'esortazione riecheggia il tono di preoccupazione e di sollecitudine espresso nella "Laudato si'", sottolineando come il mondo stia avvicinandosi a un punto di non ritorno.

"Laudate Deum": Papa Francesco affronta la crisi climatica con un appello globale

Il 4 ottobre 2023, Papa Francesco ha pubblicato una nuova esortazione apostolica intitolata "Laudate Deum". Questo documento rivolto "a tutte le persone di buona volontà" rappresenta un seguito alla sua celebre enciclica "Laudato si'", pubblicata otto anni fa. In "Laudate Deum", il Papa affronta la crisi climatica con un appello urgente, mettendo in evidenza nuove sfide e rivelando la profonda connessione tra l'ecologia, la dignità umana e la giustizia sociale.

L'incipit del documento riecheggia il tono di preoccupazione e di sollecitudine espresso nella "Laudato si'", sottolineando come il mondo stia continuamente deteriorandosi e si stia avvicinando pericolosamente a un punto di rottura. Papa Francesco sottolinea che l'impatto del cambiamento climatico sta danneggiando sempre di più la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Questo impatto si manifesta in molteplici modi, tra cui la salute, il lavoro, l'accesso alle risorse, le abitazioni e le migrazioni forzate.

Una delle novità più significative di "Laudate Deum" è l'enfasi sulla natura globale del problema. Papa Francesco sottolinea che il cambiamento climatico non è semplicemente una questione ecologica, ma una questione di giustizia sociale. Egli cita l'opinione dei vescovi degli Stati Uniti, che affermano che la preoccupazione per il cambiamento climatico è strettamente legata alla cura per il prossimo e per il pianeta. Questo riconoscimento della connessione tra la tutela dell'ambiente e la dignità umana è cruciale per comprendere la portata del problema.

Il Papa continua a citare i vescovi presenti al Sinodo per l'Amazzonia, sottolineando che gli attacchi alla natura hanno dirette conseguenze sulla vita delle comunità locali. Questo sottolinea ulteriormente il legame tra la crisi climatica e le ingiustizie sociali, poiché spesso le comunità più vulnerabili sono le prime a subire i danni.

Un'altra novità significativa è l'uso del termine "peccato strutturale" da parte dei vescovi africani per descrivere il cambiamento climatico. Questa espressione suggerisce che il problema non è solo ambientale ma anche morale e sistemico. Il Papa sottolinea che il cambiamento climatico è una conseguenza delle disuguaglianze globali e dei modelli di sviluppo insostenibili, e questo richiede un cambiamento profondo nelle strutture della società.

In "Laudate Deum", Papa Francesco fa appello a tutti i cittadini del mondo a prendere misure concrete per affrontare la crisi climatica. Egli invita a una conversione ecologica, che comprende cambiamenti nelle abitudini di consumo, nel sistema economico e nella politica. Il Papa sottolinea che è urgente agire ora per evitare una catastrofe climatica irreversibile.

In conclusione, "Laudate Deum" rappresenta un importante passo avanti nella riflessione della Chiesa sulla crisi climatica. Papa Francesco mette in evidenza la connessione tra l'ecologia, la dignità umana e la giustizia sociale in modo più esplicito rispetto alla sua enciclica precedente. Il suo appello a una conversione ecologica globale e a un cambiamento strutturale nelle società è un richiamo urgente a tutte le persone di buona volontà a prendere azioni concrete per affrontare la crisi climatica e proteggere il nostro pianeta comune.

Link all'esortazione di Papa Francesco

La sintesi a cura di Avvenire