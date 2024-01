Mozione contro il dissalatore previsto al fiume Tara

La felicita', come mi e' capitato di sperimentarla, e' stato un vivere tra forme e colori

Non c'è giorno, adesso, che mi perda il mare: che sia livido, o corrusco come il bronzo; che sia lattiginoso o argenteo come una notte sorpresa dal di'; che sia sereno come io mai sono o accavalli rabbie di schiuma.

Salvatore De Rosa