Presentate le osservazioni al dissalatore presso il fiume Tara

Il WWF Taranto ha trasmesso le osservazioni in merito alla realizzazione dell’impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara e delle condotte di adduzione dell’acqua potabilizzata e di scarico della salamoia, sito in agro di Taranto e Statte, località Varie. Il corposo documento è il frutto del lavoro corale e congiunto del Comitato per la Difesa del Territorio Jonico che l'ha annunciato sui social con una pregnante citazione di Papa Francesco: “Ci si salva soltanto assieme”!

Le osservazioni sono state sottoscritte anche da

Fiume Tara

A.N.T.A

Ass. Terre del Mediterraneo

Comitato per il parco del Mar Piccolo

Comitato per la difesa del territorio Jonico

Europa Verde Taranto

FAI Puglia

Friday For Future - Taranto

Giustizia per Taranto

L'Alternativa

Lignum Alberi per Taranto

LIPU Taranto

Peacelink (per errore non inserita nell'elenco)

Risorse APS

WWF Trulli e Gravine

Intendiamo ringraziare tutti e tutte coloro che hanno collaborato, ma una speciale menzione va fatta per l'importante contributo scientifico al dott. Tonio Sigismondi del Comitato scientifico del WWF Puglia, al prof. Sergio Ulgiati del Comitato etico scientifico di Europa Verde e a Gladys Spiliopoulos che con la sua concretezza e competenza ha favorito la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Nella giornata di oggi, 19 marzo, il consigliere Antonio Lenti ha consegnato alla Commissione Ambiente del Comune di Taranto le "osservazioni" del Comitato, peraltro già inviate dal WWF al Settore Ambiente, e chiesto di acquisire le altre presentate e di cui si ha notizia dalla stampa.

Infatti Leo Spalluto ha riportato su Lo Jonio la notizia della conferenza stampa di Legambiente Taranto per illustrare le motivazioni per le quali si oppone al progetto previsto al fiume Tara.

Fiume Tara

Citiamo solo le prime parole dell'articolo:

"Legambiente ha presentato le proprie Osservazioni nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di costruzione di un dissalatore presso le sorgenti del fiume Tara. Per Legambiente il progetto presenta forti criticità ed impatti negativi sull’ambiente, l’ecosistema del fiume, il paesaggio. L’associazione chiede perciò di valutare possibili alternative, a partire dalla canalizzazione dell’apporto dei torrenti lucani Sarmento e Sauro e dall’implementazione della riduzione delle perdite della rete, che appaiono in grado di fornire risorse idriche in quantità di gran lunga superiori a quelle che l’impianto di dissalazione dovrebbe produrre."

