Dal "forno a freddo" alla "piena decarbonizzazione" dell'ILVA

La decarbonizzazione è la progressiva riduzione e progressiva eliminazione dell'uso del carbonio, principalmente sotto forma di combustibili fossili (come carbone, petrolio e gas), a favore di fonti energetiche più pulite e rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, ecc.) .

Il suo obiettivo finale è la creazione di un'economia globale a basso impatto di carbonio o addirittura a neutralità carbonica, per contrastare il riscaldamento globale e limitare l'aumento della temperatura terrestre a 1,5°C, come stabilito dagli Accordi di Parigi.