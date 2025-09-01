Il Parere Sanitario del Sindaco di Taranto

Note: Comunicato stampa di PeaceLinkIl Ministero dell’Ambiente (MASE) ha pubblicato sul sito della procedura AIA per lo stabilimento ILVA di Taranto, il Parere Sanitario con cui il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha detto no alla nuova autorizzazione integrata ambientale. Ce ne siamo accorti ieri, fino a qualche giorno fa non compariva sul sito del MASE. Tale Parere Sanitario del Sindaco, previsto dall’articolo 29-quater, comma 6 del dlgs 152/2006, è importante in quanto non è stato tenuto in conto dal decreto AIA del Ministero dell’Ambiente (MASE), come previsto dalla legge.Il MASE, per giustificarsi, aveva scritto “che i pareri non favorevoli espressi, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 17 luglio 2025, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dal Comune di Taranto e dal Comune di Statte sono riferiti principalmente a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza, in quanto attinenti all’assenza di un programma che assicuri la progressiva e completa decarbonizzazione del sito produttivo”. Ma adesso questa tesi del MASE non regge più in quanto - come si può leggere - nel Parere Sanitario del Sindaco risultato ampi stralci dedicati alla salute, ed è tutto finalmente è pubblico. Del Parere Sanitario del Sindaco di Taranto, inviato il 17 luglio 2025, non vi è traccia nel decreto ministeriale AIA per lo stabilimento ILVA.PeaceLink oggi pubblicherà in home page l’intero Parere Sanitario del Sindaco di Taranto che parla di “rischio sanitario grave, attuale e persistente, che impone a questa Amministrazione di tradurre tali evidenze in prescrizioni vincolanti”.Avere ignorato nell’AIA ministeriale questi riferimenti è sconcertante.Il Sindaco, a proposito della VIS (Valutazione Impatto Sanitario) presentata dal gestore per l’ILVA afferma:“Il parere dell’ISS del 18/3/2025 agisce come elemento dirimente. Esso conferma che le le integrazioni fornite dal gestore sono “parziali e insufficienti” e che le incongruenze non sono totalmente superate”. E aggiunge, relativamente al PIC (parere istruttorio conclusivo, collegato all’autorizzazione AIA): “Si rileva la permanenza di criticità sanitarie per le quali non sono state ancora forniti, allo stesso istituto, sufficienti elementi a garanzia della salute pubblica. Di fatto, con la Prescrizione n. 2 del PIC, il G.I. (Gruppo Istruttore ndr) posticipa la valutazione complessiva degli aspetti sanitari a 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, mentre sarebbe più ragionevole subordinare il rilascio dell’AIA alla conclusione di tali valutazioni (…) Per quanto sopra riportato il Comune di Taranto esprime il proprio motivato dissenso al rilascio dell’AIA, comunicando che, solo a garanzia della tutela della salute, in caso di chiusura favorevole dei lavori della Conferenza dei Servizi odierna, il provvedimento dovrà comprendere le seguenti prescrizioni”.Dopo di che segue un elenco di prescrizioni del Sindaco di Taranto di cui il MASE, come già detto, non ha però tenuto conto, pur essendo chiara la normativa (dlgs 152/2006, art 29 quater, comma 6) che prevede esplicitamente che “nell’ambito della conferenza dei servizi vengono acquisite le prescrizioni del sindaco”.Il Sindaco aveva scritto prescrizioni su- biomonitoraggio umano, in particolare per bambini e lavoratori;- nuova centralina di rilevazione degli inquinanti nel quartiere Tamburi di Taranto, entro 60 giorni dall’emanazione dell’AIA;- Valutazione di Impatto Sanitario sui lavoratori- studio sull’impatto degli inquinanti neurotossici (piombo, vanadio, ecc.) sul neurosviluppo dei bambini;- un programma pluriennale di Sorveglianza Epidemiologica Attiva sulla popolazione realizzato da ASL, ISS e Aress con costi a carico del gestore;- revisione anticipata dell’AIA in caso di mancata riduzione del rischio- sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del Sindaco- oneri di pulizia del quartiere Tamburi e carico del gestore.Di tutto ciò nulla è stato inserito dal MASE nel decreto AIA e pertanto PeaceLink chiede al Sindaco di Taranto di impugnare l’AIA davanti al TAR.