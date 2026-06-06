Il Nobel Parisi: "Tornare al nucleare è un errore costoso, l'Italia punti su solare e geotermico"
La posizione di Giorgio Parisi è chiara e inequivocabile: "Tornare al nucleare è troppo costoso". Il Nobel per la fisica ha sottolineato che il nucleare non rappresenta una soluzione percorribile per l'Italia nella transizione energetica in atto.
Parisi ha sottolineato: "Il problema non è avere l'energia, ma la capacità di immagazzinarla".[energiaitalia]
Perché il nucleare non è la risposta
Parisi ha ribadito la sua scetticismo sul nucleare in Italia, una posizione che porta avanti da anni. Queste le ragioni.
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Costi proibitivi: il ritorno all'atomo richiederebbe investimenti enormi che non si giustificano economicamente. [energiaitalia]
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Momento sbagliato: con i costi del solare in rapido calo, il nucleare non è più competitivo. [greenreport]
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Risorsa geotermica italiana: l'Italia possiede una risorsa geotermica straordinaria che viene sottovalutata. [energiaitalia]
L'intervento del Nobel in Commissione Ambiente alla Camera ha riacceso il dibattito sul ruolo del nucleare nella transizione energetica italiana.[energiaitalia]
La soluzione: solare + geotermico + accumuli
Secondo Parisi, l'Italia dovrebbe investire su una combinazione di tecnologie rinnovabili, così sintetizzabile.
|Tecnologia
|Vantaggio
|Solare fotovoltaico
|Costi dimezzati ogni 5 anni; soluzione di gran lunga più conveniente.[energiaitalia]
|Geotermia
|Risorsa italiana straordinaria, sottoutilizzata. [energiaitalia]
|Sistemi di accumulo
|Batterie per risolvere il problema dello stoccaggio [energiaitalia]
|Smart grid
|Reti intelligenti per gestire la distribuzione energetica. [energiaitalia]
Parisi è stato chiaro: "Italia punti su solare e geotermico". Secondo il fisico, il solare è la soluzione di gran lunga più conveniente per il nostro paese. [greenreport]
Investire nella rete, non nelle centrali
Il Nobel ha sottolineato che gli investimenti pubblici e privati dovrebbero essere destinati prioritariamente alla rete elettrica e ai sistemi di accumulo, piuttosto che alla costruzione di centrali nucleari. Lo sviluppo di infrastrutture di stoccaggio energetico è la chiave per risolvere il vero problema della transizione energetica: rendere disponibile l'energia rinnovabile quando serve, non solo quando il sole splende o il vento soffia.
Una posizione coerente nel tempo
Parisi non è nuovo a queste posizioni. Già nel 2021, subito dopo aver ricevuto il Nobel, aveva espresso scetticismo sul nucleare in Italia: "L'Italia non è un buon posto per fare centrali nucleari: sono scettico". Aveva allora indicato come strada preferibile il fotovoltaico e il risparmio energetico. [ilfattoquotidiano]
Conclusioni
Le parole di Giorgio Parisi dovrebbero far riflettere chi sogna un ritorno al nucleare in Italia. Con un premio Nobel per la Fisica che ritiene troppo costoso il nucleare e conveniente il solare il dibattito dovrebbe spostarsi su come accelerare la diffusione delle rinnovabili e degli accumuli, piuttosto che inseguire tecnologie problematiche e costose.
L'Italia ha le risorse per diventare leader europeo nella transizione energetica: sole, vento, geotermia e conoscenza scientifica. Quello che manca è la volontà politica di investire nella direzione giusta.
Populismo nucleare. Il futuro dell’energia, tra ricerca scientifica e propaganda politica
di Carlo Gubitosa / Altreconomia
https://ecor.network/pacificazione/populismo-nucleare-il-futuro-dell-energia-tra-ricerca-scientifica-e-propaganda-politica/
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