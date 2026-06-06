Il Nobel Parisi: "Tornare al nucleare è un errore costoso, l'Italia punti su solare e geotermico"

Il Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, ha pronunciato parole nette sul futuro energetico dell'Italia. In un'intervista pubblicata da La Stampa il 6 giugno 2026, il fisico italiano ha bocciato il ritorno al nucleare e ha indicato una strada alternativa: solare e geotermico.

La posizione di Giorgio Parisi è chiara e inequivocabile: "Tornare al nucleare è troppo costoso". Il Nobel per la fisica ha sottolineato che il nucleare non rappresenta una soluzione percorribile per l'Italia nella transizione energetica in atto.

Parisi ha sottolineato: "Il problema non è avere l'energia, ma la capacità di immagazzinarla".[energiaitalia]

Perché il nucleare non è la risposta

Parisi ha ribadito la sua scetticismo sul nucleare in Italia, una posizione che porta avanti da anni. Queste le ragioni.

Costi proibitivi : il ritorno all'atomo richiederebbe investimenti enormi che non si giustificano economicamente. [energiaitalia]

Momento sbagliato : con i costi del solare in rapido calo, il nucleare non è più competitivo. [greenreport]

Risorsa geotermica italiana: l'Italia possiede una risorsa geotermica straordinaria che viene sottovalutata. [energiaitalia]

L'intervento del Nobel in Commissione Ambiente alla Camera ha riacceso il dibattito sul ruolo del nucleare nella transizione energetica italiana.[energiaitalia]

La soluzione: solare + geotermico + accumuli

Secondo Parisi, l'Italia dovrebbe investire su una combinazione di tecnologie rinnovabili, così sintetizzabile.

Tecnologia Vantaggio Solare fotovoltaico Costi dimezzati ogni 5 anni; soluzione di gran lunga più conveniente.[energiaitalia] Geotermia Risorsa italiana straordinaria, sottoutilizzata. [energiaitalia] Sistemi di accumulo Batterie per risolvere il problema dello stoccaggio [energiaitalia] Smart grid Reti intelligenti per gestire la distribuzione energetica. [energiaitalia]

Parisi è stato chiaro: "Italia punti su solare e geotermico". Secondo il fisico, il solare è la soluzione di gran lunga più conveniente per il nostro paese. [greenreport]

Investire nella rete, non nelle centrali

Il Nobel ha sottolineato che gli investimenti pubblici e privati dovrebbero essere destinati prioritariamente alla rete elettrica e ai sistemi di accumulo, piuttosto che alla costruzione di centrali nucleari. Lo sviluppo di infrastrutture di stoccaggio energetico è la chiave per risolvere il vero problema della transizione energetica: rendere disponibile l'energia rinnovabile quando serve, non solo quando il sole splende o il vento soffia.

Una posizione coerente nel tempo

Parisi non è nuovo a queste posizioni. Già nel 2021, subito dopo aver ricevuto il Nobel, aveva espresso scetticismo sul nucleare in Italia: "L'Italia non è un buon posto per fare centrali nucleari: sono scettico". Aveva allora indicato come strada preferibile il fotovoltaico e il risparmio energetico. [ilfattoquotidiano]

Conclusioni

Le parole di Giorgio Parisi dovrebbero far riflettere chi sogna un ritorno al nucleare in Italia. Con un premio Nobel per la Fisica che ritiene troppo costoso il nucleare e conveniente il solare il dibattito dovrebbe spostarsi su come accelerare la diffusione delle rinnovabili e degli accumuli, piuttosto che inseguire tecnologie problematiche e costose.

L'Italia ha le risorse per diventare leader europeo nella transizione energetica: sole, vento, geotermia e conoscenza scientifica. Quello che manca è la volontà politica di investire nella direzione giusta.