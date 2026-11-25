C'è il rischio che questa tecnica venga usata come alibi per ritardare la transizione energetica. Catturare una piccola percentuale di emissioni per continuare a estrarre e bruciare combustibili fossili è profondamente diverso dal chiudere quelle fonti di emissione.

Il CCUS, acronimo di Carbon Capture, Utilization and Storage (in italiano: cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio), è un insieme di tecnologie progettate per impedire che l'anidride carbonica (CO₂) prodotta dalle attività industriali finisca nell'atmosfera. In pratica, invece di lasciare che la CO₂ si disperda, la si "acchiappa" e le si dà una destinazione alternativa: o la si seppellisce in modo permanente nel sottosuolo, oppure la si riutilizza come materia prima per altri processi.

Il processo si articola generalmente in tre fasi principali.

1. Cattura (Capture)

È il momento in cui la CO₂ viene separata dagli altri gas. Questo avviene solitamente in grandi impianti industriali dove le emissioni sono concentrate, come centrali elettriche, acciaierie, cementifici o raffinerie. La cattura può avvenire in diversi modi, ad esempio tramite solventi chimici che "assorbono" la CO₂ dai fumi, oppure attraverso processi che la separano prima o durante la combustione . Esiste anche la cattura diretta dall'aria (DAC), che estrae la CO₂ già presente nell'atmosfera, ma è molto più energivora.

2. Trasporto (Transport)

Una volta catturata, la CO₂ viene compressa e trasportata verso il luogo di stoccaggio o di utilizzo. Se il sito non è nelle vicinanze, si utilizzano gasdotti, navi, camion o treni.

3. Stoccaggio o Utilizzo (Storage / Utilization)

Qui si divide il destino finale della CO₂.

Stoccaggio (CCS). La CO₂ viene iniettata in formazioni geologiche profonde (solitamente a oltre un chilometro di profondità), come giacimenti di petrolio o gas esauriti o falde acquifere salate, dove rimane intrappolata in modo permanente . Esistono anche metodi innovativi, come quello sviluppato in Islanda, che la sciolgono in acqua e la iniettano nelle rocce basaltiche, dove si mineralizza e diventa roccia solida in pochi anni .

Utilizzo (CCU). La CO₂ viene trattata come una risorsa. Può essere usata per produrre fertilizzanti, combustibili sintetici, materiali da costruzione (come il calcestruzzo) o prodotti chimici. Tuttavia, il suo utilizzo più diffuso (e discusso) è il recupero assistito di petrolio (EOR): la CO₂ viene iniettata nei giacimenti maturi per aumentare l'estrazione del greggio rimasto.

Perché è controverso

Il CCUS è considerato uno strumento utile per decarbonizzare quei settori industriali cosiddetti "hard-to-abate", dove eliminare le emissioni è tecnicamente molto difficile (come la produzione di cemento o acciaio). L'Unione Europea lo ha inserito tra le soluzioni strategiche per raggiungere la neutralità climatica, fissando l'obiettivo di 50 milioni di tonnellate di capacità di stoccaggio annua entro il 2030 .

Tuttavia, come discusso in precedenza, il CCUS è al centro di un forte dibattito politico. Se da un lato è uno strumento tecnico, dall'altro c'è il rischio che venga usato come alibi per ritardare la transizione energetica. Catturare una piccola percentuale di emissioni per continuare a estrarre e bruciare combustibili fossili è profondamente diverso dal chiudere quelle fonti di emissione. Inoltre, la maggior parte della CO₂ catturata oggi viene riutilizzata per estrarre più petrolio (EOR), il che finisce per vanificare parte del beneficio climatico. I progetti di cattura del carbonio Autore: Wikipedia Fonte: Wikipedia

Il fallimento della COP31 è il CCUS

Una coalizione di circa 130 paesi, con in testa l'Unione Europea e le nazioni più esposte alla crisi climatica, chiedeva che il testo finale ribadisse l'impegno, già assunto a Glasgow e Dubai, a transitare away from fossil fuels – cioè ad abbandonarli. L'Arabia Saudita, sostenuta da altri membri dell'OPEC, ha invece spinto per un testo che eliminasse quel riferimento e che puntasse tutto sulle tecnologie di abbattimento delle emissioni, CCUS in primis, per rendere "pulita" la produzione fossile.

Il risultato è la fotografia di un'alibi perfetto. La bozza finale, quella che l'UE ha definito inaccettabile perché rischiava di fare "greenwashing" sui combustibili fossili, conteneva un obiettivo esplicito per il CCUS: almeno 500 milioni di tonnellate di capacità annua entro il 2035, con un obiettivo di lungo periodo tra 1,3 e 2,5 miliardi di tonnellate . Nello stesso documento, tuttavia, ogni riferimento alla necessità di ridurre la produzione di petrolio, gas e carbone era scomparso.

Perché 500 milioni di tonnellate sono un alibi (e non una soluzione)

Per capire la portata del problema, basta un rapido calcolo. Le emissioni globali di CO₂ legate all'energia superano abbondantemente i 35 miliardi di tonnellate all'anno. L'obiettivo di 500 milioni di tonnellate entro il 2035, quindi, coprirebbe poco più dell'1% delle emissioni annuali del settore energetico. Non è una transizione. È una frazione di punto percentuale elevata a simbolo.