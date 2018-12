Cinque modi per fare del 2019 un anno migliore

la campagna ICAN (premio Nobel per la Pace 2017) per la messa al bando delle armi nucleari

divieto di vendita di armi all’Arabia Saudita, alle nazioni che violano i diritti umani e alle nazioni in guerra (in attuazione della legge 185/1990)

ecoriconversione e didattica per lo sviluppo sostenibile (Agenda Onu 2030)

costituzione di parte civile nei processi ILVA e abolizione dell’immunità penale per chi gestisce oggi lo stabilimento

solidarietà ai migranti in quanto esseri umani dotati dei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, primo fra tutti il diritto alla vita

sostegno ad interventi in emergenze umanitarie (come quella in atto nello Yemen)