L'Italia spende per gli F35 dieci volte più che per l'istruzione

PeaceLink aderisce alla richiesta di riconversione civile avanzata da molte associazioni

Nel "Decreto Nuove misure per l’emergenza coronavirus" sono "consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale". Il governo potrebbe riconvertire e far produrre respiratori invece di armi.

24 marzo 2020 - Redazione PeaceLink