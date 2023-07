Ricordiamo il suo esempio di uomo coerente, di scienziato per il disarmo e di attivista ecopacifista Ci ha lasciato Angelo Baracca "Vi abbraccio tutti", ha detto nei suoi ultimi giorni, in risposta alla lettera collettiva che gli avevamo scritto. L'essersi offerto senza alcun risparmio in tutti questi anni lo ha portato a testimoniare la massima serenità nel trapasso e a non portare con sé alcun rimpianto. Redazione PeaceLink 25 luglio 2023

È morto il nostro caro amico e compagno di tante lotte: Angelo Baracca . Ricordiamo il suo esempio di uomo coerente, di scienziato per il disarmo e di attivista ecopacifista sempre in prima linea. Vogliamo scrivere un ricordo collettivo di lui. Mandateci ogni cosa che possa servire a mantenerne in vita la memoria. È un momento di grande commozione. Lo ricorderemo raccogliendo il grande contributo di idee che ci ha lasciato. L'essersi offerto senza alcun risparmio in tutti questi anni lo ha portato a testimoniare la massima serenità nel trapasso e a non portare con sé alcun rimpianto. Gli avevamo consegnato alcuni giorni fa questa lettera. --------------- Carissimo Angelo,

abbiamo deciso di affidare a questa lettera il nostro affettuoso saluto.

Qui c'è il nostro profondo grazie.

Grazie per tutto ciò che hai fatto.

Per tutto ciò che rappresenti.

Perché sei un esempio positivo.

Raccoglieremo la traccia della memoria e quello che hai scritto sarà nei nostri pensieri.

Prendi forza dal nostro abbraccio.

Quando vuoi ci siamo, e intanto pensaci vicino a te.

Ti vogliamo bene. --------------- Il primo firmatario di questa breve lettera era padre Alex Zanotelli e a cui seguivano decine di firme di amici che avevano saputo che Angelo era alla fine dei suoi giorni. Angelo Baracca Fonte: https://www.eirenefest.it/2022/01/11/angelo-baracca/ Chiudi Tiziano Cardosi gliel'ha portata. E al ritorno ci ha riferito che Angelo gli aveva trasmesso una serentità che non sapeva come farriverberare su di noi. "Di solito confesso di essere imbarazzato davanti a persone che sono malati terminali, invece mi ha messo a mio agio", ci ha spiegato Tiziano. Stessa cosa ci ha riferito Alberto Cacopardo, che è andato a trovarlo il giorno dopo per concordare come raccogliere e conservare il suo archivio. Angelo è stato felice di questo pensiero e ha detto: "Vi abbraccio tutti".

Note: MANDATECI UN RICORDO, LO RIPORTEREMO QUI.



Nella vita abbiamo padri biologici che ci danno la vita materiale, e padri culturali che nutrono la nostra vita intellettuale, spirituale e morale. Angelo Baracca è stato un padre culturale per l'ecopacifismo italiano, e ci lascia in erediità l'esempio di una vita spesa bene al servizio di grandi ideali e buone idee.

Carlo Gubitosa



Adesso che Angelo non c’è più, siamo gli eredi di tre eredità che dovremo custodire con cura: quella di studioso, quella di uomo di pace e infine quella di uomo mai sceso a compromessi con il potere.

Alessandro Marescotti



Non conosco Angelo Angelo, ma vederlo avvolto nella bandiera della pace fa comprendere tante cose. Grazie per quello che hai dato a questa generazione.

Piero Mottolese