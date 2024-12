Per Natale invita i tuoi amici a sostenere PeaceLink

Quest'anno stiamo mettendo a punto un database delle associazioni che lavorano per la pace, la solidarietà, i diritti globali e l'ambiente. Vogliamo continuare a essere punto di riferimento per i cittadini attivi che non si rassegnano e vogliono impegnarsi responsabilmente.

Anche quest'anno il mondo affronta sfide immense e terribili. Guerra, ingiustizie, disuguaglianze e crisi climatica sono solo alcune delle ombre che minacciano il nostro futuro. A volte non sappiamo cosa fare, a volte invece scegliamo di cominciare dalla cosa più semplice: informare, coinvolgere e sensibilizzare.

PeaceLink è la piattaforma digitale dove puoi dare voce al tuo impegno.

PeaceLink ha fornito un'informazione costante e accurata sui conflitti armati in corso, come la guerra in Ucraina e le tragiche vicende in Medio Oriente.

Abbiamo seguito con attenzione la vicenda di Julian Assange, difendendo il diritto alla libertà di informazione. E abbiamo alzato la voce per denunciare le violenze ambientali, come quelle che affliggono la città di Taranto a causa dell'ILVA.

PeaceLink è molto più di un'associazione: è un punto di riferimento per il mediattivismo, un luogo dove trovare notizie, approfondimenti e un calendario ricco di eventi dedicati alla pace, alla solidarietà e alla cultura. Un calendario alimentato dalle segnalazioni costanti degli utenti. PeaceLink è un luogo di partecipazione e collegamento fra persone lontane. Per Natale sostieni la pace Autore: Mauro Biani Fonte: Mauro Biani Chiudi

Per sostenere PeaceLink ti invitiamo a fare una donazione.

Puoi effettuare un bonifico sul seguente IBAN:

IT65A0501804000000011154580

Per donare con PayPal o con altre modalità clicca su www.peacelink.it/donazioni

Ma puoi fare ancora di più: invita i tuoi amici a sostenere PeaceLink.

Vogliamo continuare a essere punto di riferimento per i cittadini attivi che non si rassegnano alla guerra e vogliono impegnarsi responsabilmente per i diritti globali e per le future generazioni.

Grazie per il tuo sostegno!

Associazione PeaceLink

www.peacelink.it