Afghanistan: vent'anni di menzogne

A dirlo è stato John Sopko, ispettore speciale statunitense per la Ricostruzione dell’Afghanistan (SIGAR), il quale, di fronte al Congresso USA, ha dichiarato che i funzionari statunitensi hanno regolarmente mentito durante la guerra in Afghanistan, manipolando i rapporti sui progressi compiuti.

Le parole del generale Douglas Lute: ""Eravamo privi di una comprensione fondamentale dell'Afghanistan, non sapevamo quello che stavamo facendo". ha detto il generale americano Douglas Lute.

Non l'ha detto adesso, ma nel 2015.

Da tempo si sapeva che - come per il Vietnam - anche questa guerra non poteva essere vinta. Ma è andata avanti alimentandosi della sua stessa propaganda, del falso mito di se stessa e, cosa assolutamente riprovevole, delle menzogne che venivano costruite a tavolino e somministrate all'opinione pubblica.

In una voragine senza fondo sono finiti oltre mille miliardi di dollari e oltre otto miliardi di euro solo per quanto riguarda l'Italia.

La grande responsabilità di chi non ha esercitato il dubbio e la critica

Grande è la responsabilità di chi non ha esercitato la sacrosanta funzione del dubbio e della critica. Gran parte della sinistra ha somministrato le menzogne militari con lo stesso livello di acquiescenza e remissività con cui il PCI somministrava sessanta anni fa quelle sull'Unione Sovietica durante la guerra fredda.

Forse anche noi pacifisti abbiamo fatto poco, troppo poco, sul fronte della controinformazione. Se confrontata con la controinformazione sul Vietnam è evidente una grave carenza. Ha prevalso la linea di Massimo D'Alema che invitava i pacifisti ad essere "orgogliosi" della missione in Afghanistan, distribuendo rimbrotti di questo tipo: "Il modo in cui si discute dell'Afghanistan non rende onore al nostro paese".

Con questa impostazione per la prima volta la NATO veniva meno al vincolo territoriale delle sue missioni (in Vietnam non era mai andata la NATO) che non consentiva missioni "out of area" (limitata per statuto all'Atlantico e all'Europa) e che nella forma originaria dello statuto del 1949 prevedeva unicamente una risposta a un attacco, ma non certo una missione di venti anni per occupare una nazione e cambiarne il regime.

L'informazione manipolata

Per comprendere il disastro compiuto dagli Stati Uniti e dalla coalizione Nato in Afghanistan occorre andare oltre l'informazione manipolata che è stata generosamente distribuita all'opinione pubblica. Anzi bisogna forse partire proprio da quella. Perché è stata una droga, un'oppio dei popoli, che ha dato l'illusione che la guerra fosse giusta e che stesse ottenendo gli effetti sperati. Grazie agli Afghanistan Papers ora sappiamo qualcosa in più sulla manipolazione militare dell'informazione in questo conflitto.

Gli Afghanistan Papers

Gli Afghanistan Papers

Gli Afghanistan Papers sono una serie di documenti interni dell'Ispettore Generale Speciale per la Ricostruzione dell'Afghanistan (SIGAR) ottenuti dal Washington Post attraverso il Freedom of Information Act. Essi documentano la guerra degli Stati Uniti in Afghanistan e rivelano che i funzionari di alto rango erano generalmente dell'opinione che la guerra fosse impossibile da vincere, ma lo tennero nascosto al pubblico. La verità è stata manipolata per tutta la durata del conflitto. [7] La giornalista Lulu Garcia-Navarro ha affermato che "i nuovi Pentagon Papers descrivono gli sforzi espliciti e sostenuti del governo degli Stati Uniti per fuorviare deliberatamente il pubblico".

Per capire meglio come è stata manipolata l'informazione sull'Afghanistan si riportano qui di seguito alcuni passaggi del saggio Gli Afghanistan Papers: le bugie sul conflitto più lungo degli Stati Uniti scritto da Maria Grazia Rutigliano, analista di ricerca presso l’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale e assistente alla cattedra di Sociology of Terrorism del Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli.

John Sopko

John Sopko, ispettore speciale statunitense per la Ricostruzione dell’Afghanistan (SIGAR), ha parlato di fronte al Congresso USA e ha dichiarato che i funzionari statunitensi hanno regolarmente mentito durante i 18 anni di guerra in Afghanistan, esagerando i rapporti sui progressi compiuti. Sopko è stato convocato di fronte alla Commissione per gli Affari Esteri della Camera a seguito della pubblicazione, da parte del Washington Post, di alcuni documenti noti come Afghanistan Papers.

Informazioni top-secret

Cosa sono questi Afghanistan Papers? Si tratta di una serie di informazioni che facevano parte di materiale precedentemente considerato top-secret dal governo degli Stati Uniti. “C’è odore di menzogne in tutta la questione dell’Afghanistan”, ha dichiarato Sopko, che ha continuato: “menzogne e arroganza”. “Il problema è che sono disincentivati, davvero, a dire la verità. Abbiamo quasi creato incentivi per chiedere alle persone di mentire”, ha poi aggiunto.

Le menzogne sui bambini afghani che andavano a scuola

Ad esempio, ha raccontato Sopko, in passato i funzionari statunitensi hanno mentito sul numero di bambini afghani iscritti nelle scuole, un indicatore chiave dei progressi propagandati dall’amministrazione Obama, anche se “sapevano che i dati erano pessimi”. Sopko ha citato una informativa del 2014 in cui si affermava: “Oggi 3 milioni di ragazze e 5 milioni di ragazzi sono iscritti a scuola, rispetto ai 900.000 di quando i talebani governavano l’Afghanistan”. Tali informazioni erano manipolate, secondo l’ispettore.

Perché molti afghani si sono uniti ai talebani?

Inoltre, continua Sopko, gli Stati Uniti avrebbero inviato personale in Afghanistan che non conosceva la differenza tra al-Qaeda e talebani e che non possedeva alcuna nozione sostanziale della società afgana. L’uomo ha poi aggiunto che le atrocità commesse dai signori della guerra, allineati con la coalizione guidata dagli Stati Uniti, hanno spinto molti afghani ad unirsi ai talebani.