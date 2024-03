A Perugia, ancora un premio di giornalismo conferito a Julian Assange

Il discorso di ringraziamento di Stella Moris Assange per il conferimento del premio Federico Caffè al marito Julian Autore: Stefano Roccetti Fonte: Perugia per Assange (Gruppo Telegram) Chiudi

“Quante belle facce alla cerimonia presso l'Università di Perugia per la consegna del premio Federico Caffè!” ha tweetato ieri, 22 marzo, Stella Moris, moglie del giornalista australiano Julian Assange, tuttora imprigionato a Londra.

Stella è infatti venuta alla Facoltà di Economia del Capoluogo umbro per ritirare, per conto del marito, il premio per il giornalismo conferito dal “Gruppo dei 700” e intitolato al celebre economista Federico Caffè. Si tratta di un premio che “riconosce l'importanza del servizio pubblico di Julian Assange e la necessità di #FreeAssangeNOW”, ha spiegato nel suo tweet la quarantenne di origine sudafricana. Ha ricevuto anche lei un premio per il suo impegno a favore dei diritti umani.

“Il momento più toccante della cerimonia”, ha aggiunto Stella, “è stato il riconoscimento postumo ai giornalisti Hamza al-Dahdou e Mustafa Thraya, presi di mira e uccisi a #Gaza da un attacco di droni”, presumibilmente israeliani. [Nota della redazione: Sono più di settanta i giornalisti che hanno finora perso la vita a Gaza, secondo il Comitato per la Protezione dei Giornalisti che sta ora indagando per capire se siano stati deliberatamente presi di mira dai militari israeliani.] I premi per i due giornalisti uccisi sono stati consegnati a Stella che si è impegnata di fare il necessario perché giungano alle relative famiglie.

Nel suo discorso di ringraziamento per le onorificenze, Stella ha spiegato come Julian viene perseguitato dal Potere perché considerato reo di aver diffuso, nell’interesse pubblico, documenti segretati che rivelano gli illeciti commessi dal Potere. “Negli ultimi anni viene purtroppo diffusa l’idea che l’interesse pubblico non debba essere sempre salvaguardato, anche quando si è fatto un uso improprio del Segreto di Stato per coprire una illegalità, e questo accade anche nelle democrazie più robuste”, ha aggiunto la consorte di Julian, avvocata di professione.

Eppure la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 1971, ha stabilito che è lecito rivelare documenti segretati proprio in virtù della preminenza dell’interesse pubblico; anche la Corte Europea per i Diritti Umani ha ribadito lo stesso criterio in numerose sentenze. Certo, bisogna sempre salvaguardare la sicurezza nazionale, ma questa non viene necessariamente compromessa con la rivelazione di un Segreto di Stato e pertanto rivelazioni di questo tipo, se fatte nell’interesse pubblico come nel caso delle rivelazioni di Assange, sarebbero da considerarsi più che legittime.

Sempre sul versante legale, Stella ha liquidato la questione di un possibile patteggiamento tra il suo marito e il Procuratore Generale degli Stati Uniti, con un “nulla di definitivo…” ancora. “Siamo a conoscenza dell’articolo del Wall Street Journal che ne parla,” ha aggiunto, “ma il nostro team legale ha smentito tutte le indiscrezioni – non ci sono stati cambiamenti nella situazione legale di Julian.”

Una attivista di Perugia per Assange mostra un cartello durante la ceremonia di conferimento del premio Federico Caffè. Il cartello recita (in italiano): "Julian Assange merita di essere liberato. Noi meritiamo giornalisti come Julian Assange." Autore: Stefano Roccetti Fonte: Perugia per Assange (Gruppo Telegram) Chiudi

Una doverosa nota finale: è ironico che un prestigioso premio per il giornalismo – come quello intitolato a Federico Caffè – sia conferito a Julian Assange proprio a Perugia, città del celebre Festival Internazionale per il Giornalismo (#if24, quest’anno dal 18 al 21 aprile).

Infatti, per il secondo anno di seguito, il Festival snobba il co-fondatore del sito WikiLeaks: tra le centinaia di sessioni dedicate al giornalismo di ogni tipo e ai giornalisti delle più svariate testate, non c’è ne una sola su Assange o sul suo sito.

Eppure Assange ha pubblicato notizie importanti d’interesse generale, basate su documenti autentici e controllati – e questo è l’essenza del giornalismo. Peraltro, queste stesse notizie sono state poi riprese dal suo sito e ripubblicate dalle testate più prestigiose del mondo. Se non è giornalismo questo, ci si chiede in che cosa consiste, per gli organizzatori di #ijf24, essere giornalista. Ci si chiede se riconoscono l’apporto essenziale al pluralismo del discorso in una società veramente democratica, della stampa indipendente (come WikiLeaks) e dei giornalisti freelance (come Julian Assange).