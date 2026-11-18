Dal 2017 Roma finanzia e addestra gli apparati libici incaricati di intercettare e trattenere i migranti. Eppure, dentro le strutture gestite dal Dipartimento per il contrasto all'immigrazione (DCIM), gli osservatori internazionali dell'ONU non possono effettuare ispezioni a sorpresa.

Qualche ispettore dell'ONU può fare ispezioni nelle celle dei centri di detenzione di Tripoli, Zawiya e Tajoura?

Non vi è traccia di controlli a sorpresa nel Memorandum d’intesa Italia-Libia, l’accordo siglato nel 2017 e rinnovato tacitamente di triennio in triennio — l’ultimo rinnovo automatico è scattato nel febbraio 2026 — che costituisce l’architrave della politica italiana di esternalizzazione delle frontiere.

Il rapporto ONU/OHCHR del 2026 afferma che, nonostante ripetute richieste, UNSMIL/OHCHR sia stato negato l’accesso a diversi centri di detenzione gestiti dal Dipartimento per il contrasto dell’immigrazione irregolare, sia nell’Est sia nell’Ovest del Paese.

Fondi italiani, porte chiuse all’ONU: i centri per migranti in Libia

Attraverso questo patto e il rifinanziamento annuale delle missioni di supporto, l’Italia ha destinato oltre cento milioni di euro per fornire motovedette, mezzi terrestri, sistemi di sorveglianza e addestramento alle autorità libiche. L’obiettivo dichiarato è fermare le partenze e contrastare i trafficanti. Ma il risultato operativo è una catena precisa: la Guardia Costiera libica intercetta i barconi in mare grazie ai mezzi e al coordinamento ricevuti da Roma e dall’Unione Europea, riporta a terra i migranti e li consegna direttamente nelle mani del DCIM, il Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale che fa capo al Ministero dell'Interno di Tripoli.

Ed è proprio varcando la soglia di quei centri che emerge la contraddizione più profonda del sostegno italiano: Roma finanzia e legittima un sistema detentivo al cui interno le Nazioni Unite non hanno alcun potere di controllo effettivo.

Ispezioni solo su invito



Nei centri gestiti dal DCIM — per i quali lo stesso Memorandum italiano prevede interventi di "adeguamento e finanziamento" — gli operatori dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) non possono effettuare ispezioni a sorpresa. Ogni accesso deve essere negoziato e autorizzato preventivamente dalle autorità e dalle milizie locali che controllano le strutture.

Quando i permessi vengono negati, le porte restano sbarrate per settimane o mesi. Quando invece le visite vengono concesse, si svolgono sotto stretta sorveglianza, in un contesto in cui le autorità locali hanno tutto il tempo di nascondere i detenuti più vulnerabili o occultare le prove degli abusi. Anche una volta entrati, i funzionari dell'ONU possono limitarsi a distribuire coperte, cibo o cure mediche di base: non dispongono di alcuna autorità legale per disporre rilasci, fermare le violenze o garantire il diritto d’asilo, che in Libia non è nemmeno riconosciuto per legge.

La zona d’ombra delle milizie



A rendere il quadro ancora più opaco è la natura stessa degli apparati libici. Il confine tra istituzioni statali e gruppi armati in Libia è spesso inesistente: molti centri ufficiali del DCIM sono gestiti di fatto da milizie integrate nei ministeri, mentre accanto a essi prospera una rete di prigioni clandestine totalmente invisibili agli osservatori internazionali. Dal 2017 a oggi, oltre 158.000 persone intercettate in mare sono state riportate in questo circuito, spesso sparendo nel nulla senza alcuna registrazione.

Le inchieste delle stesse Nazioni Unite, insieme ai rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch, documentano da anni ciò che accade lontano dagli sguardi indipendenti: detenzioni arbitrarie a tempo indeterminato senza accesso a un giudice o a un avvocato, pestaggi sistematici, violenze sessuali, estorsioni filmate e inviate alle famiglie per chiedere riscatti, fino al lavoro forzato. Abusi che gli esperti dell’ONU hanno definito possibili crimini contro l'umanità.

La corresponsabilità politica e giuridica



Di fronte a questo scenario, la posizione dell’Italia appare sempre più difficile da difendere sul piano del diritto internazionale. Non a caso, anche la Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto in diverse pronunce l'illegittimità dei respingimenti delegati verso un Paese che non può essere considerato un porto sicuro.

Sostenere economicamente e tecnicamente un apparato che respinge ogni forma di monitoraggio indipendente significa, di fatto, accettare che i diritti fondamentali vengano sospesi non appena i migranti vengono ricondotti sulle coste nordafricane. Finché l'accesso incondizionato e a sorpresa dell'ONU non diventerà una condizione vincolante e non negoziabile per qualsiasi accordo di cooperazione, i fondi italiani continueranno a finanziare un sistema chiuso, opaco e sottratto a ogni verifica sui diritti umani.

L'ONU

OHCHR) ha confermato in un rapporto pubblicato nel febbraio 2026 che i migranti in Libia sono vittime di un vero e proprio "modello di business violento" basato su abusi gravi, configurabili come crimini contro l'umanità. [2, 3, 4] L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani () ha confermato in un rapporto pubblicato nel febbraio 2026 che i migranti in Libia sono vittime di un vero e propriobasato su abusi gravi, configurabili come crimini contro l'umanità. [ 1

2] Le violenze avvengono sia nelle prigioni clandestine gestite dai trafficanti sia nei centri ufficiali controllati dal Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale (DCIM), spesso gestiti da milizie armate in totale impunità. [ 1

Le principali forme di abuso documentate