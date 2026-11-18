A Vienna si salda l'intesa per deportare i migranti in Ruanda. Vi partecipano Austria, Germania, Danimarca, Olanda e Grecia. Al piano aderisce anche il governo socialdemocratico danese. L'intesa sarà operativa già a inizio 2027.

A Vienna è stata firmata un'intesa per deportare i migranti in Ruanda e realizzare campi di detenzione (eufemisticamente definiti "welcome center") per coloro che "non hanno diritto" a restare in Europa e che al tempo stesso non possono esser rimpatriati nello Stato di origine. Secondo i dati della Commissione europea e le analisi delle organizzazioni internazionali, l'impossibilità di eseguire un rimpatrio diretto dipende principalmente dalla mancanza di cooperazione dei Paesi d'origine, dall'assenza di documenti d'identità e dai vincoli legali che vietano l'espulsione verso Stati non sicuri . Nell'Unione europea, solo una persona su cinque destinataria di un ordine di espulsione viene effettivamente rimpatriata. Detenzione a tempo indefinito in Ruanda In assenza di collaborazione, le probabilità di lasciare il Ruanda per i migranti deportati saranno pari a zero. L'impianto stesso di questi accordi si fonda proprio su questo blocco strutturale. Quando una persona arriva in Ruanda senza documenti, senza un Paese d'origine disposto a riprenderla (o verso cui è vietato espellerla) e senza alcun visto per uno Stato terzo, non esiste alcuna procedura legale che le permetta di uscire dal Paese. E quindi? Cinque nazioni europee stanno per avviare questa deportazione a tempo indefinito verso il Ruanda che è molto collaborativo. Perché il Ruanda è così collaborativo? Perché è uno stato che alimenta i conflitti armati e ha tutto l'interesse a che l'Europa chiuda un occhio sulle proprie malefatte. C'è un filo rosso che lega le foreste insanguinate del Kivu, nell'Est della Repubblica Democratica del Congo, alle sale istituzionali di Vienna. Mentre nel cuore dell'Africa centrale si consuma un conflitto alimentato direttamente dal regime di Kigali, cinque Paesi dell'Unione Europea — Austria, Germania, Danimarca, Olanda e Grecia — hanno appena presentato nella capitale austriaca un'intesa con il Ruanda per realizzare nel Paese africano dei "return hub", centri di rimpatrio dove deportare i migranti irregolari a partire dall'inizio del 2027. [1] Trasversalità politica Gli attuali governi di Austria, Germania, Danimarca, Paesi Bassi (Olanda) e Grecia presentano orientamenti che spaziano dal centro-destra conservatore alle larghe coalizioni centriste fino al centro-sinistra progressista. Nonostante le diverse formule politiche nazionali, questi cinque Paesi hanno recentemente trovato una linea comune sulle politiche migratorie europee. Sebbene in passato la Germania fosse il simbolo dell'accoglienza europea durante il mandato di Angela Merkel, il Paese ha compiuto una netta inversione di rotta culminata sotto il governo del cancelliere Friedrich Merz

Ancora una volta, si sceglie di chiudere gli occhi di fronte alle responsabilità internazionali di un governo che fomenta guerre di aggressione, pur di esternalizzare le proprie frontiere e garantirsi l'accesso alle materie prime strategiche.

L'aggressione ruandese nell'Est del Congo

I rapporti degli esperti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani convergono da tempo su un dato inequivocabile: il Ruanda di Paul Kagame non è un semplice spettatore delle tensioni nella regione dei Grandi Laghi, ma l'attore principale che arma, finanzia e dirige l'offensiva militare in territorio congolese. Attraverso il sostegno diretto e l'impiego di proprie truppe al fianco delle milizie dell'M23, Kigali ha imposto un'occupazione di fatto nelle province del Nord e del Sud Kivu, violando apertamente la sovranità di uno Stato indipendente e ignorando le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che impongono il ritiro immediato delle forze ruandesi.

Dietro la retorica della sicurezza dei confini utilizzata dal governo ruandese si nasconde una precisa strategia economica di spoliazione. Le province congolesi occupate custodiscono enormi giacimenti di coltan, cassiterite, oro e cobalto, indispensabili per l'industria tecnologica e per la transizione digitale ed energetica. Il controllo militare dei siti minerari alimenta una rete di contrabbando che trasferisce illegalmente le ricchezze del sottosuolo congolese oltre confine, permettendo a Kigali di esportare sui mercati internazionali risorse strappate con la forza. Il prezzo ricade interamente sulla popolazione civile, colpita da migliaia di vittime, milioni di sfollati, violenze sistematiche e una catastrofe umanitaria ignorata.

L'accordo di Vienna

È esattamente a questo governo — impegnato a destabilizzare un Paese confinante e a violare il diritto internazionale — che i cinque governi europei affidano oggi la gestione dei migranti respinti dall'Europa. A Vienna, il cancelliere austriaco Christian Stocker e la premier danese Mette Frederiksen hanno definito l'intesa una «svolta epocale», mentre il ministro degli Esteri ruandese Vincent Biruta ha parlato di una situazione «win-win» e di «welcome center» dove trasferire inizialmente un gruppo pilota di cento persone, per poi estendere il modello su larga scala. Socialdemocratici danesi

Particolarmente significativo sul piano politico è il protagonismo di Mette Frederiksen: la prima ministra danese non appartiene alla destra nazionalista, bensì guida il Partito Socialdemocratico danese ed è a capo di un governo di centrosinistra sostenuto da forze socialiste ed ecologiste. La sua linea dura sull'immigrazione dimostra come il paradigma della chiusura delle frontiere e della deportazione verso Paesi terzi abbia ormai contagiato anche ampi settori della socialdemocrazia europea, saldandosi con le politiche dei governi conservatori e di coalizione del continente in un fronte trasversale che sacrifica i diritti umani sull'altare del consenso elettorale. [1, 2, 3, 4]

Dietro gli eufemismi diplomatici dei "welcome center" si nasconde infatti la realtà denunciata dal Consiglio d'Europa, da Medici Senza Frontiere e dalle reti per i diritti dei migranti: lo sradicamento forzato di esseri umani verso un Paese terzo con cui non hanno alcun legame, esposti a gravi rischi sul piano della tutela giuridica e dei diritti fondamentali. [1]

La politica europea che sabota la pace

L'intesa di Vienna non è un episodio isolato, ma l'ennesimo tassello di una politica europea miope e contraddittoria. Da un lato l'Unione Europea mantiene accordi strategici sulle materie prime critiche con Kigali — legittimando di fatto il riciclaggio dei "minerali insanguinati" provenienti dal Congo — e dall'altro i governi europei trasformano il Ruanda nel gendarme e nel centro di smistamento delle politiche migratorie continentali.