L'asse europeo con il Ruanda che alimenta le guerre
A Vienna è stata firmata un'intesa per deportare i migranti in Ruanda e realizzare campi di detenzione (eufemisticamente definiti "welcome center") per coloro che "non hanno diritto" a restare in Europa e che al tempo stesso non possono esser rimpatriati nello Stato di origine.
Detenzione a tempo indefinito in Ruanda
E quindi? Cinque nazioni europee stanno per avviare questa deportazione a tempo indefinito verso il Ruanda che è molto collaborativo.
Perché il Ruanda è così collaborativo?
Perché è uno stato che alimenta i conflitti armati e ha tutto l'interesse a che l'Europa chiuda un occhio sulle proprie malefatte.
C'è un filo rosso che lega le foreste insanguinate del Kivu, nell'Est della Repubblica Democratica del Congo, alle sale istituzionali di Vienna. Mentre nel cuore dell'Africa centrale si consuma un conflitto alimentato direttamente dal regime di Kigali, cinque Paesi dell'Unione Europea — Austria, Germania, Danimarca, Olanda e Grecia — hanno appena presentato nella capitale austriaca un'intesa con il Ruanda per realizzare nel Paese africano dei "return hub", centri di rimpatrio dove deportare i migranti irregolari a partire dall'inizio del 2027. [1]
Trasversalità politica
Gli attuali governi di Austria, Germania, Danimarca, Paesi Bassi (Olanda) e Grecia presentano orientamenti che spaziano dal centro-destra conservatore alle larghe coalizioni centriste fino al centro-sinistra progressista. Nonostante le diverse formule politiche nazionali, questi cinque Paesi hanno recentemente trovato una linea comune sulle politiche migratorie europee.
Sebbene in passato la Germania fosse il simbolo dell'accoglienza europea durante il mandato di Angela Merkel, il Paese ha compiuto una netta inversione di rotta culminata sotto il governo del cancelliere Friedrich Merz
Ancora una volta, si sceglie di chiudere gli occhi di fronte alle responsabilità internazionali di un governo che fomenta guerre di aggressione, pur di esternalizzare le proprie frontiere e garantirsi l'accesso alle materie prime strategiche.
L'aggressione ruandese nell'Est del Congo
I rapporti degli esperti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani convergono da tempo su un dato inequivocabile: il Ruanda di Paul Kagame non è un semplice spettatore delle tensioni nella regione dei Grandi Laghi, ma l'attore principale che arma, finanzia e dirige l'offensiva militare in territorio congolese. Attraverso il sostegno diretto e l'impiego di proprie truppe al fianco delle milizie dell'M23, Kigali ha imposto un'occupazione di fatto nelle province del Nord e del Sud Kivu, violando apertamente la sovranità di uno Stato indipendente e ignorando le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che impongono il ritiro immediato delle forze ruandesi.
Dietro la retorica della sicurezza dei confini utilizzata dal governo ruandese si nasconde una precisa strategia economica di spoliazione. Le province congolesi occupate custodiscono enormi giacimenti di coltan, cassiterite, oro e cobalto, indispensabili per l'industria tecnologica e per la transizione digitale ed energetica. Il controllo militare dei siti minerari alimenta una rete di contrabbando che trasferisce illegalmente le ricchezze del sottosuolo congolese oltre confine, permettendo a Kigali di esportare sui mercati internazionali risorse strappate con la forza. Il prezzo ricade interamente sulla popolazione civile, colpita da migliaia di vittime, milioni di sfollati, violenze sistematiche e una catastrofe umanitaria ignorata.
L'accordo di Vienna
È esattamente a questo governo — impegnato a destabilizzare un Paese confinante e a violare il diritto internazionale — che i cinque governi europei affidano oggi la gestione dei migranti respinti dall'Europa. A Vienna, il cancelliere austriaco Christian Stocker e la premier danese Mette Frederiksen hanno definito l'intesa una «svolta epocale», mentre il ministro degli Esteri ruandese Vincent Biruta ha parlato di una situazione «win-win» e di «welcome center» dove trasferire inizialmente un gruppo pilota di cento persone, per poi estendere il modello su larga scala.
Socialdemocratici danesi
Particolarmente significativo sul piano politico è il protagonismo di Mette Frederiksen: la prima ministra danese non appartiene alla destra nazionalista, bensì guida il Partito Socialdemocratico danese ed è a capo di un governo di centrosinistra sostenuto da forze socialiste ed ecologiste. La sua linea dura sull'immigrazione dimostra come il paradigma della chiusura delle frontiere e della deportazione verso Paesi terzi abbia ormai contagiato anche ampi settori della socialdemocrazia europea, saldandosi con le politiche dei governi conservatori e di coalizione del continente in un fronte trasversale che sacrifica i diritti umani sull'altare del consenso elettorale. [1, 2, 3, 4]
Dietro gli eufemismi diplomatici dei "welcome center" si nasconde infatti la realtà denunciata dal Consiglio d'Europa, da Medici Senza Frontiere e dalle reti per i diritti dei migranti: lo sradicamento forzato di esseri umani verso un Paese terzo con cui non hanno alcun legame, esposti a gravi rischi sul piano della tutela giuridica e dei diritti fondamentali. [1]
La politica europea che sabota la pace
L'intesa di Vienna non è un episodio isolato, ma l'ennesimo tassello di una politica europea miope e contraddittoria. Da un lato l'Unione Europea mantiene accordi strategici sulle materie prime critiche con Kigali — legittimando di fatto il riciclaggio dei "minerali insanguinati" provenienti dal Congo — e dall'altro i governi europei trasformano il Ruanda nel gendarme e nel centro di smistamento delle politiche migratorie continentali.
Questa legittimazione politica ed economica offre al regime ruandese una totale impunità internazionale. Finché le cancellerie europee, a prescindere dal colore politico delle maggioranze che le guidano, continueranno a premiare con fondi, accordi commerciali e partnership migratorie chi alimenta guerre di aggressione in Africa, ogni appello europeo al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani resterà privo di credibilità.
La posizione di Amnesty International
Amnesty International condanna duramente la svolta restrittiva di Berlino e dei Paesi alleati, definendo i nuovi accordi per i centri di rimpatrio fuori dall'Europa un "vero e proprio buco nero per i diritti umani". In merito all'intesa firmata a Vienna il 16 novembre 2026 da Germania, Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi, Amnesty International denuncia che l'esternalizzazione delle frontiere espone le persone al rischio di detenzione arbitraria e gravi abusi. L'organizzazione sottolinea che l'UE sta replicando gli errori del passato, scaricando le proprie responsabilità legali su Paesi terzi privi di garanzie adeguate.
https://lespresso.it/c/mondo/2026/11/16/hub-rimpatrio-ruanda-germania-paesi-bassi-olanda-austria-grecia-danimarca-vienna-migranti-rimpatri/65937
Per controllare il rispetto dei diritti umani nel nuovo centro di rimpatrio (return hub) in Ruanda, i governi coinvolti e Kigali hanno annunciato l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente, affiancato dal coinvolgimento previsto delle agenzie delle Nazioni Unite. Tuttavia, i dettagli operativi di questi controlli non sono ancora stati resi pubblici e i giuristi sollevano forti dubbi sulla loro reale efficacia.
Articoli correlati
- La madre: "Ho visto tutto il male del mondo, riversato sul suo viso".
Giulio RegeniIl 25 gennaio viene sequestrato nei pressi di una stazione della metropolitana del Cairo. Il corpo viene ritrovato il 3 febbraio; l'autopsia rivela torture prolungate per diversi giorni: fratture, frustate, tagli da oggetti appuntiti, inflitti mentre era cosciente.Redazione PeaceLink
- I migranti finiscono in centri di detenzione sovraffollati e gestiti in condizioni disumane
Europa e Italia finanziano nuove telecamere libiche nel "deserto della tratta"Sistemi di videosorveglianza elettronica, con la cooperazione del programma Ue Eubam, controlleranno 24 ore su 24 la frontiera con la Tunisia dove i migranti vengono detenuti, torturati, venduti e lasciati morire.10 agosto 2026 - Andrea Ceredani
- Il programma approvato copre il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2030
L'ONU approva 116 milioni di aiuti alimentari a Cuba nonostante il veto USAUno schiacciante isolamento diplomatico per Washington. il voto al WFP (World Food Programme) assume un forte significato politico: non solo riconosce la necessità di aiuti, ma segnala una maggioranza ampia e trasversale pronta a sostenere Cuba nonostante l'illegale embargo USA2 luglio 2026 - Redazione PeaceLink
- Nuovo regolamento sui rimpatri votato dal Parlamento Europeo il 17 giugno 2026
"Ama il prossimo tuo come te stesso"Il Partito Popolare Europeo (PPE) si ispira storicamente ai valori della dottrina sociale della Chiesa, ma ha votato assieme ai gruppi di destra e di estrema destra per stringere le regole sull'immigrazione. Pedro Sanchez si oppone. Ursula von der Leyen invece dice: "Scelta giusta e ferma".19 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
sociale.network