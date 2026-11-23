Brutte storie sono emerse grazie al giornalismo investigativo che ha chiesto accesso ai rapporti dell’Ispettorato delle Prigioni. Questo dimostra come anche le forze politiche che si richiamano alla tradizione socialista e democratica finiscano per normalizzare pratiche disumane.

C’è una li nea sottile che separa la gestione politica dei flussi migratori dall’abuso istituzionale, e nel Regno Unito quella linea è stata oltrepassata. A certificarlo non sono soltanto le organizzazioni umanitarie, ma un organismo ufficiale dello Stato britannico: l’Ispettorato delle Prigioni (HM Inspectorate of Prisons - HMIP). Un nuovo rapporto, rivelato dalla stampa britannica, getta una luce inquietante sulle modalità con cui sono stati eseguiti i rimpatri forzati verso la Francia nell’ambito del controverso accordo bilaterale “uno dentro, uno fuori” ( one in, one out ), cancellato soltanto poche settimane fa dopo oltre un anno di sperimentazione.

Il quadro che emerge dalle ispezioni e dai dati ottenuti dal Ministero dell’Interno (Home Office) parla chiaro: su decine di voli charter organizzati tra giugno e settembre 2026, il personale di scorta ha fatto ricorso a comportamenti definiti dagli stessi ispettori come “inutili e intimidatori”.

La violazione sistematica dei diritti umani

Dietro questi rimpatri ci sono esseri umani, molti dei quali fuggiti da zone di guerra, sopravvissuti a torture o vittime della tratta. Eppure, il trattamento riservato loro durante le operazioni di espulsione ricorda più la gestione di criminali ad alta pericolosità che l’accompagnamento di persone in cerca di protezione.

Nel volo del 4 settembre 2026 diretto in Francia, gli ispettori hanno documentato tre gravi episodi di uso sproporzionato della forza. Un uomo descritto come fisicamente “fragile”, che faticava persino a nutrirsi e non aveva opposto alcuna resistenza, è stato prelevato dalla sua cella da agenti in assetto antisommossa – completi di caschi e scudi – e immobilizzato con una cintura di contenzione in vita e fasce alle gambe. Durante tutto il viaggio è rimasto accasciato e incapace di comunicare. Un altro uomo, sottoposto a sorveglianza costante per rischio suicidio, è stato imbarcato legato a vita, gambe e caviglie.

A queste violenze subite durante il trasporto si somma la denuncia del Samusocial de Paris, l’organizzazione sanitaria incaricata di assistere i migranti una volta atterrati in Francia: le visite mediche hanno riscontrato ferite e traumi compatibili con recenti violenze fisiche e psicologiche, oltre agli effetti di una detenzione prolungata in condizioni degradanti.

Il paradosso politico: l’impronta di un governo laburista

Ciò che rende questa vicenda ancora più amara sul piano politico e morale è la matrice di chi l’ha ideata e gestita. L’intero impianto dell’accordo “uno dentro, uno fuori” non è stato costruito dalla destra conservatrice, ma da un governo laburista.

Nato nel luglio 2025 sotto l’esecutivo di Keir Starmer – che pure aveva abrogato il "piano Ruanda" dei Conservatori – e proseguito nell’estate 2026 anche dopo il passaggio di consegne al più progressista Andy Burnham, il programma rappresentava il tentativo del Labour di dimostrare all’elettorato il pugno duro sui confini. Un’operazione politica fallimentare sotto ogni punto di vista: costata alle casse pubbliche circa 56.000 sterline per ogni singola espulsione a fronte di risultati irrisori sugli sbarchi, ma pagata a carissimo prezzo sul piano dei diritti fondamentali. La vicenda dimostra come, pur di inseguire il consenso sul terreno securitario, anche le forze politiche che si richiamano alla tradizione socialista e democratica finiscano per normalizzare pratiche disumane.

Il ruolo insostituibile del giornalismo investigativo

Se oggi l’opinione pubblica europea può conoscere i dettagli di questi abusi, il merito va attribuito ancora una volta alla tenacia del giornalismo investigativo e agli strumenti di trasparenza democratica. Gran parte delle prove non sarebbe mai emersa spontaneamente dalle stanze ministeriali.



È stato grazie alle richieste di accesso agli atti (Freedom of Information) avanzate dal quotidiano The Guardian e all’analisi incrociata dei filmati delle bodycam esaminati dagli ispettori – che hanno scoperto episodi di violenza neppure registrati nei rapporti ufficiali delle scorte – che il muro di gomma istituzionale è stato infranto. Mentre le politiche di respingimento dei migranti tendono a svolgersi lontano dagli occhi dei cittadini, dentro celle di detenzione o su voli charter privati, l’inchiesta giornalistica si conferma fondamentale per tentare di restituire dignità alle vittime e per conoscere la verità. Follereau, sulla solidarietà Autore: PeaceLink È stato grazie alle richieste di accesso agli atti (Freedom of Information) avanzate dal quotidiano The Guardian e all’analisi incrociata dei filmati delle bodycam esaminati dagli ispettori – che hanno scoperto episodi di violenza neppure registrati nei rapporti ufficiali delle scorte – che il muro di gomma istituzionale è stato infranto. Mentre le politiche di respingimento dei migranti tendono a svolgersi lontano dagli occhi dei cittadini, dentro celle di detenzione o su voli charter privati, l’inchiesta giornalistica si conferma fondamentale per tentare di restituire dignità alle vittime e per conoscere la verità.

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