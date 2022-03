I comitati per la pace in Italia

Stiamo provando a delineare un quadro complessivo dei comitati che sono scesi in piazza contro la guerra in Ucraina. Qui trovate un primo elenco con diversi link anche ad associazioni. Aiutateci a compleare la mappa e segnalateci tutto ciò che può servire a delineare il nuovo movimento pacifista.

Il movimento contro la guerra regione per regione

Qui ci sono tutte le istruzioni per costituire un comitato per la pace https://www.peacelink.it/pace/a/48975.html

Per segnalare il tuo comitato per la pace o la tua associazione impegnata per la pace clicca qui

Se stai facendo attività nella scuola o nell'università come studente o come docente clicca qui

Se stai organizzando un'evento per la pace clicca qui

Qui di seguito ci sono i contatti utili per attività contro la guerra. Molti comitati contro la guerra non sono ancora inseriti e ci puoi aiutare a raccogliere i dati cliccando qui.

In questa pagina web abbiamo fatto particolare riferimento ad alcune associazioni nazionali che costituiscono un riferimento importante in questa fase di mobilitazione contro la guerra in Ucraina.

Valle d'Aosta

Il 26 febbraio 2022 ad Aosta si sono mobilitati i sindacati. Cgil, Cisl e Uil assieme alle associazioni Anpi, Auser, Libera, Rete antirazzista, Legambiente e Arci. E anche Adu (Ambiente Diritti Uguaglianza) Link1 Link2

Piemonte

In Piemonte vi è il Coordinamento Agite che ha organizzato una delle prime iniziative contro la guerra.

Torino

Lombardia

Anpi Lombardia lombardia@anpi.it

Milano

Bergamo

Cremona

Trentino Alto Adige

Trento

Friuli Venezia Giulia

Trieste

Gorizia

Veneto

Verona

Liguria

Genova

Emilia Romagna

Bologna

Ravenna

Toscana

Firenze

Comitato fiorentino fermiamo la guerra

Livorno

Gruppo Emergency di Livorno segreteria@perlapace.it

Lucca

Lucca si mobilita per la pace

Pisa

Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace

Marche

Ancona

Umbria

Perugia

Marcia Perugia-Assisi segreteria@perlapace.it

Lazio

Roma

Anpi Nazionale segreterianazionale@anpi.it ( via degli Scipioni 271, Roma, 06-3211949) e anche Anpi Roma anpi.roma@gmail.com

Abruzzo

Chieti

Anpi Chieti chieticomitatoprovinciale.anpi.it cell. 3488220062 borrelli.l@gmail.com Via F. Viaggi 4, 66100 Chieti

Anpi L'Aquila (cell. 3381969564)

Anpi Pescara anpi.provinciale.pescara@gmail.com (cell. 3280169352)

Anpi Teramo anpiprovinciaditeramo@gmail.com

Molise

Anpi Molise anpimolise@gmail.com e anche tizzaniloreto@yahoo.it

Campania

Puglia

Bari

Comitato per la pace di Bari

Brindisi

Lecce

Taranto

Basilicata

Matera

Anpi Matera lapadulacarmela@gmail.com (cell. 3357594776)

Potenza

Anpi Potenza anpibasilicata@gmail.com (cell. 3381949011)

Calabria

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Anpi Vibo Valentia anpi.vibo@gmail.com (cell. 3495370621) e anche carminearmellino@libero.it

Sicilia

Palermo

Catania

Sardegna

Cagliari

Associazioni e reti nazionali

Comunità di Sant'Egidio info@santegidio.org

Coordinamento Nazionale Enti locali per la pace www.cittaperlapace.it

Disarmisti Esigenti www.disarmistiesigenti.org

PeaceLink www.peacelink.it

Rete Italiana Pace Disarmo www.retepacedisarmo.org

Scuole per la pace www.lamiascuolaperlapace.it e anche www.peacelink.it/superpace

Tavola della Pace www.perlapace.it

