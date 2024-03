Splendidi ragazzi: la voce pacifica e determinata dei giovani di Pisa e Firenze

In entrambe le città i cortei dei giovani pacifisti si sono mossi per manifestare dopo le manganellate della scorsa settimana. Le strade hanno risuonato delle loro voci, dei loro slogan, delle loro richieste di giustizia e di pace.

Oggi, nelle piazze di Pisa e Firenze, migliaia di giovani hanno dimostrato una volta di più la loro forza, la loro determinazione e la loro pacifica protesta contro la violenza ingiustificata subita la settimana scorsa. Sono stati gli stessi giovani che, una settimana fa, si sono visti colpiti dalle manganellate della polizia mentre manifestavano pacificamente a sostegno della Palestina.

Il coraggio e la dignità di questi ragazzi hanno dimostrato di essere più forti delle manganellate, più forti della repressione e dell'ingiustizia. Hanno scelto di non piegarsi di fronte alla violenza, ma di riaffermare i loro diritti con pacifiche e determinate manifestazioni, portando avanti il loro messaggio di pace e solidarietà.

In entrambe le città, Pisa e Firenze, i cortei si sono mossi con determinazione e fermezza, ma anche con rispetto e civiltà. Le strade hanno risuonato delle loro voci, dei loro slogan, delle loro richieste di giustizia e di pace. "Assassini, assassini, giù le mani dai bambini", hanno gridato con forza, esprimendo la loro indignazione per la violenza subita e chiedendo che simili atti non si ripetano mai più.

A Firenze, il corteo ha trovato la sua conclusione in piazza Santo Spirito, mentre a Pisa è stata la piazza dei Cavalieri ad accogliere i giovani manifestanti. E in entrambe le città, la manifestazione si è svolta pacificamente, senza incidenti o episodi di violenza. Un segno tangibile della determinazione e della maturità di questi ragazzi, che hanno dimostrato di saper esprimere le proprie opinioni e rivendicare i propri diritti nel rispetto della legalità.

Tra i partecipanti, c'era anche Maria, la giovane studentessa fiorentina che una settimana fa è stata vittima della violenza della polizia, riportando una frattura al naso e un taglio sotto l'occhio a causa di una manganellata. La sua presenza in piazza è stata un segno di coraggio e di determinazione, ma anche di civiltà e di rispetto per la legalità. Maria ha annunciato la sua intenzione di querelare il poliziotto responsabile della sua aggressione, dimostrando così la sua volontà di lottare per la giustizia e per il rispetto dei propri diritti.

L'esempio di questi giovani è un segno di speranza e di fiducia nel futuro. La loro voce pacifica e determinata ci ricorda che, anche nelle situazioni più difficili e controverse, è possibile trovare la forza di affermare pacificamente i propri ideali. E ci ricorda anche che ci sono sempre giovani pronti a lottare.

In conclusione, possiamo solo dire una cosa: splendidi ragazzi, continuate così. La vostra determinazione e il vostro coraggio sono un esempio per tutti noi, e ci danno la speranza che un mondo migliore sia davvero possibile.