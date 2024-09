Libano sull'orlo della guerra totale: mobilitiamoci per la pace

In questa situazione dobbiamo rinnovare quotidianamente il nostro impegno per la pace. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica contro la crescente militarizzazione e richiamare alla nonviolenza, come da anni sostiene Papa Francesco. Cessate il fuoco!

Albert - bollettino quotidiano pacifista - numero 2

Ispirato ad Albert Einstein, scienziato e pacifista

1. Libano sull'orlo della guerra totale: appello alla pace

Il conflitto tra Israele e Hezbollah rischia di sfociare in una nuova guerra devastante. Il Libano, già colpito da intensi bombardamenti aerei israeliani, vede il numero delle vittime crescere a oltre 600, con centinaia di feriti. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fatto un appello accorato al Consiglio di Sicurezza: "Il Libano non deve diventare un'altra Gaza". Guterres ha chiesto l’immediata cessazione delle ostilità, lanciando un monito contro il pericolo di una guerra totale in Medio Oriente. In questo scenario drammatico, l'Italia esorta i suoi cittadini a lasciare il Libano, mentre il premier israeliano Netanyahu minaccia l'uso di tutta la forza militare contro Hezbollah. Fermare l'escalation è un dovere morale per il bene della pace globale.

2. Francia e Stati Uniti chiedono una tregua

In un tentativo disperato di evitare il tracollo in Libano, Francia e Stati Uniti hanno proposto una tregua di 21 giorni. L'obiettivo è permettere alle diplomazie di lavorare per un cessate il fuoco duraturo. Tuttavia, gli attacchi israeliani continuano senza sosta e il numero delle vittime aumenta drammaticamente. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato l'impegno dell'amministrazione Biden per allentare le tensioni, ma la strada della pace sembra sempre più incerta. L'invito è chiaro: fermare la violenza, abbassare le armi, e dare spazio al dialogo.

Iniziativa per la pace a Lugo di Romagna Fonte: Gianni Penazzi Chiudi

3. Iniziativa per la pace a Lugo di Romagna

In risposta a questo tragico contesto, a Lugo di Romagna si terrà un'importante iniziativa per la pace il 27 settembre. Angela Dogliotti e Marco Tarquinio parteciperanno a un seminario dal titolo “Cessate il fuoco!”, dove si discuterà della possibilità di portare la voce dei popoli di pace nel Parlamento Europeo. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica contro la crescente militarizzazione e richiamare alla nonviolenza, come da anni sostiene Papa Francesco. La guerra e la violenza avviliscono l'umanità e offendono profondamente i nostri valori comuni. È urgente fare sentire la voce della pace.

4. La pace come impegno quotidiano

In questa situazione dobbiamo rinnovare quotidianamente il nostro impegno per la pace. Iniziative come quella di Lugo rappresentano una speranza, ma è necessario uno sforzo collettivo. Per promuovere iniziative pacifiste e segnalare azioni contro il DDL Sicurezza, clicca sul calendario di PeaceLink (segnala qui gli eventi a cui parteciperai o che ritieni utile far conoscere). È altrettanto importante far conoscere i gruppi locali per la pace cliccando qui. Infine, per sostenere concretamente le attività per la pace, puoi fare una donazione a PeaceLink attraverso questo link.