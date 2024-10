E' stato vietato al segretario Generale dell'Onu Guterres di entrare in Israele

Ieri il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha dichiarato “persona non grata” il segretario generale dell’ONU António Guterres e gli ha vietato di entrare in Israele.

Albert: la voce della ragione in tempi di guerra

1. Per il governo israeliano il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, è "persona non grata"

Israele prepara una risposta militare all'Iran: escalation in Medio Oriente. Scontri con Hezbollah. "Dio livendicherà", ha dichiarato premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'uccisione di otto soldati dell'Israel Defense Forces, morti durante l'incursione in Libano.

Il 2 ottobre 2024, Israele ha dichiarato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, "persona non grata", segnando una frattura significativa tra lo Stato ebraico e le Nazioni Unite. Questo atto rappresenta una reazione forte alle recenti dichiarazioni di Guterres, che ha criticato l'intensificarsi delle operazioni militari israeliane nellaStriscia di Gaza e nel Libano, esortando entrambe le parti a interrompere la spirale di violenza. La reazione israeliana è arrivata in un contesto già carico di tensioni crescenti tra Israele e l'Iran, con l’Aeronautica israeliana che ha intensificato i preparativi per una possibile azione militare contro Teheran.

Questa escalation di violenza è stata ulteriormente aggravata dall'uccisione di otto soldati dell'IDF (Israel Defense Forces) in Libano, durante scontri con milizie locali legate a Hezbollah. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che "Dio li vendicherà", usando toni biblici per rafforzare la determinazione del suo governo a rispondere duramente. Il richiamo a una giustizia divina alimenta la narrazione nazionalista e militarista, che rischia di incendiare ulteriormente una regione già devastata da decenni di conflitti.

In questo scenario, le dichiarazioni di Netanyahu e la preparazione di una risposta militare all'Iran alimentano un'atmosfera di paura e tensione che coinvolge non solo Israele, ma l'intero Medio Oriente. Il rischio di un'escalation con Teheran e i suoi alleati regionali potrebbe far precipitare la situazione in un nuovo conflitto su larga scala, con conseguenze devastanti per la popolazione civile.

Da una prospettiva pacifista, la retorica violenta e l'azione militare non rappresentano assolutamente una soluzione accettabile. Ogni ulteriore colpo inferto in questa guerra non farà altro che alimentare il ciclo di violenza, radicalizzare ulteriormente le parti in conflitto e sottrarre risorse preziose a negoziati di pace. Le tensioni attuali riflettono la crisi di un sistema internazionale incapace di risolvere pacificamente i conflitti e di rispondere alle legittime richieste di giustizia delle popolazioni coinvolte.

In questa fase critica, la comunità internazionale e i movimenti per la pace devono intensificare gli sforzi per mediare tra le parti, promuovere il dialogo e scongiurare il rischio di un nuovo conflitto. Un ammirevole esempio di questa azione pacifista è quanto sta preparando il Movimento nonviolento a Brescia invitando i parenti delle vittime di questo conflitto sanguinoso (vedere la locandina allegata). La pace non può essere ottenuta con la guerra. Dichiarare "persona non grata" una figura come Guterres, impegnata a promuovere una diplomazia pacifica, è un atto che allontana Israele dalla possibilità di una soluzione non violenta.

Noi, come pacifisti, dobbiamo continuare a denunciare le logiche della vendetta e della militarizzazione, sostenendo una giustizia che non passi per la vendetta, ma attraverso il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani.

2. Incontro a Brescia con famiglie delle vittime del conflitto israelo-palestinese

Incontro imperdibile domani con le attiviste di Parents Circle e grazie alle Donne in cammino per la pace e alla Casa delle donne che lo hanno reso possibile. Vedere locandina allegata a questa pagina web.

3. "Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni per i diritti del popolo palestinese"

4. Cosa possiamo fare noi?