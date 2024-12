Hiroshima’s Tower of Life

Hiroshima Red Cross Hospital Autore: Shunkichi Kikuchi Fonte: Hiroshima Peace Media Center (scaricato da Wikimedia Commons) Chiudi . Adesso in inglese il documentario che NHK, la principale emittente nipponica, ha trasmesso e diramato nel web. E che rimarrà online per tutto il 2025, nel ricordo delle esplosioni atomiche su Hiroshima e Nagasaki dell'agosto 1945.

Scrive Mitchie Takeuchi, nipote del dottor Ken Takeuchi, direttore fondatore dell'ospedale della Croce Rossa di Hiroshima all'epoca del bombardamento atomico:

"Il documentario approfondisce ciò che è realmente accaduto all'ospedale della Croce Rossa di Hiroshima nell'agosto del 1945, descrivendo gli immensi sforzi per prendersi cura dei feriti e dei morenti durante la ricostruzione in mezzo alla devastazione. La storia è basata su un diario tenuto da mio nonno, il dottor Ken Takeuchi, mentre dirigeva l'ospedale durante questo periodo critico".

"Questa è una storia raccontata attraverso gli occhi e le esperienze di professionisti medici giapponesi che hanno affrontato la crisi umanitaria senza precedenti causata dall'attacco nucleare. Sono stati i PRIMI soccorritori che hanno dovuto affrontare gli effetti misteriosi e mortali dell'esposizione alle radiazioni, oltre a gravi ferite e ustioni. L'ospedale, noto come la "Torre della vita", è diventato un faro di speranza per la gente di Hiroshima. La sua torre ha continuato a sventolare la bandiera della Croce Rossa, a indicare che l'ospedale era operativo anche in mezzo a un'immensa distruzione. Mio nonno ricordava spesso come l'ospedale fungesse da oasi per i sopravvissuti della città."