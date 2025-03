La piazza surreale di Michele Serra e le sagge parole di Adelmo Cervi

Un’amara riflessione sulla surreale e kafkiana manifestazione di Michele Serra del 15 marzo in cui - per la prima volta nella storia del movimento pacifista - ipro-pace e i pro-guerra si daranno appuntamento nella stessa piazza.

La piazza surreale di Michele Serra Cronaca kafkiana

Immaginate di svegliarvi in un giorno del 1914, nel cuore dell’Europa in ebollizione per la prima guerra mondiale. Siete in una grande piazza, e davanti ai vostri occhi si dispiega un corteo surreale: da un lato gli interventisti con il tricolore, pronti a marciare per la gloria della patria; dall’altro, i neutralisti con le loro bandiere, i volti sdegnati contro l’inutile strage. Eppure, invece di fare manifestazioni opposte, si danno appuntamento nella medesima piazza. I neutralisti dicono: non si può lasciare la piazza e il tricolore agli interventisti.

Ovviamente questa scena kafkiana non si è mai presentata e la stiamo solo immaginando per un copione del teatro dell’assurdo. Non è mai accaduto, tranquilli.

Ma accade oggi. E questo è il problema.

Il 15 marzo 2025, nel cuore dell’Italia, una piazza ospiterà pacifisti e guerrafondai, uniti in una manifestazione che sfida la logica e il buon senso.

Chi si oppone alla guerra si troverà accanto a chi la sostiene, in una rappresentazione degna di Pirandello, dove le identità si confondono e i ruoli si scambiano fino al parossismo.

Michele Serra ci invita a questa messinscena ambigua, a questa farsa moderna in cui l’idea stessa di pace e guerra viene risucchiata in un vortice dell’ambiguità a cui la politica ci ha abituato e persino narcotizzato.

Padre Alex Zanotelli prende le distanze. Come pure monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo e presidente di Pax Christi. E tanti altri prendolo le distanze, dal pedagogista Daniele Novara, allievo di Danilo Dolci, all'allievo di don Lorenzo Milani Francuccio Gesualdi. Per non parlare di pacifisti storici come Luisa Morgantini, Domenico Gallo, Paolo Cacciari, Marinella Correggia. E tanti, tanti altri. Li vedete qui sotto.

Ma CGIL e ANPI vanno avanti come i cingolati di Putin.

Si può essere contro la guerra e con chi la giustifica?

Si può sfilare accanto a chi fornisce le armi e poi dire che si è per la pace?

Se fossimo in un racconto di Kafka, il protagonista si troverebbe inghiottito in questa piazza dell’assurdo, circondato da figure enigmatiche che gli dicono:

— Sei qui per la pace? Bene, sistemati in questo settore della piazza, ma non dare fastidio a quelli che vogliono inviare i droni su Mosca

— Sei qui per fermare il massacro? Ottimo, noi crediamo che per fermarlo servano più armi, non meno!

— Sei qui per dare una lezione a Putin e a Trump? Bravo, questa è la piazza che fa per te, saboteremo il dialogo fra questi due autocrati, senza una pace giusta allora c'è solo la resa!

E il nostro personaggio resterebbe lì, inebetito, mentre le parole si sovrappongono, prive di senso, prive di coerenza.