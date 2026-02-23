Solidarietà internazionale per la protezione della popolazione civile palestinese
Introduzione
Prosegue la campagna FAZ3A (DARE FORZA), promossa in Italia da AssoPace Palestina e sostenuta da associazioni come Pax Christi, Un Ponte per, Cospe e Cultura è Libertà. L’iniziativa mira a proteggere la popolazione civile palestinese esposta alla violenza di coloni, esercito e polizia israeliana, attraverso la presenza di volontari internazionali in Cisgiordania. Dal 2024, oltre 60 volontari italiani hanno partecipato alla missione, vivendo da vicino le drammatiche condizioni dell’occupazione militare e il piano coloniale israeliano.
L’esperienza dei volontari
I volontari hanno testimoniato con i propri occhi la violenza e la crudeltà esercitata in Cisgiordania da coloni illegali e forze armate, ma hanno anche condiviso con le famiglie palestinesi momenti di solidarietà e resilienza. Le loro storie, raccolte attraverso foto e testimonianze, rivelano la realtà quotidiana di un popolo sottoposto a occupazione: la paura, il dolore, ma anche la forza di resistere.
Il contesto: genocidio e pulizia etnica
La campagna denuncia il piano israeliano di cancellare la presenza palestinese dal proprio territorio, accelerando la colonizzazione illegale e la pulizia etnica. “Il mondo è grande e terribile”, scriveva Antonio Gramsci, ma la solidarietà internazionale, come sottolineano le coordinatrici Luisa Morgantini e Tilde Rovigatti, può renderlo migliore.
Call to action: iniziative e solidarietà
La Campagna invita a organizzare eventi pubblici con volontari di ritorno, proiettando immagini e foto. Saranno condivise le testimonianze per sensibilizzare il pubblico.
La Campagna invita alla condivisione sui social e sui media di queste iniziative. La diffusione sui canali social della locandina è fondamentale per amplificare la voce della solidarietà.
“La solidarietà è la tenerezza dei popoli”, ricorda la campagna FAZ3A, chiamando a unirsi nella lotta per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani fondamentali.
Come partecipare
Chiunque sia interessato a promuovere la campagna o ad organizzare eventi è invitato a scrivere a questa email: faz3a.italia@gmail.com
Contatti
Per informazioni:
- Email: faz3a.italia@gmail.com
- Telefono: 348 3921465
in Italia AssopacePalestina si fa carico di raccogliere fondi che verranno inviati direttamente al Pscc.
Iban : IT55G0501803200000020001143
BIC: ETICIT22XXX - pay pal ASSOPACEPALESTINA
CON CAUSALE: CAMPAGNA FAZ3A
