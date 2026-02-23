Solidarietà internazionale per la protezione della popolazione civile palestinese

Oltre volontari hanno testimoniato con i propri occhi la violenza e la crudeltà esercitata in Cisgiordania da coloni illegali e forze armate, ma hanno anche condiviso con le famiglie palestinesi momenti di solidarietà e resilienza.

Introduzione

Prosegue la campagna FAZ3A (DARE FORZA), promossa in Italia da AssoPace Palestina e sostenuta da associazioni come Pax Christi, Un Ponte per, Cospe e Cultura è Libertà. L’iniziativa mira a proteggere la popolazione civile palestinese esposta alla violenza di coloni, esercito e polizia israeliana, attraverso la presenza di volontari internazionali in Cisgiordania. Dal 2024, oltre 60 volontari italiani hanno partecipato alla missione, vivendo da vicino le drammatiche condizioni dell’occupazione militare e il piano coloniale israeliano.

L’esperienza dei volontari

I volontari hanno testimoniato con i propri occhi la violenza e la crudeltà esercitata in Cisgiordania da coloni illegali e forze armate, ma hanno anche condiviso con le famiglie palestinesi momenti di solidarietà e resilienza. Le loro storie, raccolte attraverso foto e testimonianze, rivelano la realtà quotidiana di un popolo sottoposto a occupazione: la paura, il dolore, ma anche la forza di resistere.

Il contesto: genocidio e pulizia etnica

La campagna denuncia il piano israeliano di cancellare la presenza palestinese dal proprio territorio, accelerando la colonizzazione illegale e la pulizia etnica. “Il mondo è grande e terribile”, scriveva Antonio Gramsci, ma la solidarietà internazionale, come sottolineano le coordinatrici Luisa Morgantini e Tilde Rovigatti, può renderlo migliore.

Call to action: iniziative e solidarietà

La Campagna invita a organizzare eventi pubblici con volontari di ritorno, proiettando immagini e foto. Saranno condivise le testimonianze per sensibilizzare il pubblico.

La Campagna invita alla condivisione sui social e sui media di queste iniziative. La diffusione sui canali social della locandina è fondamentale per amplificare la voce della solidarietà.

“La solidarietà è la tenerezza dei popoli”, ricorda la campagna FAZ3A, chiamando a unirsi nella lotta per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Come partecipare

Chiunque sia interessato a promuovere la campagna o ad organizzare eventi è invitato a scrivere a questa email: faz3a.italia@gmail.com

Contatti

Per informazioni:

- Email: faz3a.italia@gmail.com

- Telefono: 348 3921465