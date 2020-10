Come interagire con PeaceLink

Istruzioni per l'uso

Comunicati stampa di PeaceLink, disegno di Mauro Biani Fonte: Mauro Biani Chiudi

Come collaborare su progetti con PeaceChat

Per interagire e collaborare con PeaceLink occorre registrarsi a PeaceChat. Si tratta di una piattaforma collaborativa basata sul software libero RocketChat e raggiungibile all'indirizzo chat.peacelink.org

Per registrarsi occorre fornire i seguenti dati: nome cognome, email, telefono, provincia di residenza e una breve biografia. I dati personali vengono utilizzati solo a scopi associativi in base alla relativa informativa sulla privacy di PeaceLink.

Ci si può registrare su chat.peacelink.org in due modi:

utilizzando il proprio account Google (cliccando sull'apposito pulsante rosso)

utilizzando il proprio indirizzo email; in questo secondo caso, occorrerà confermare l'indirizzo rispondendo a un messaggio email inviato da PeaceChat alla propria casella; qualora non lo si riceva, si prega di controllare la cartella dello spam

Una volta entrati di PeaceChat, si potrà partecipare ai vari canali di discussioni aperti a tutti, e interagire con gli altri collaboratori. Per una breve introduzione all'uso di PeaceChat si rimanda a questo video.

Logo Peacelink Autore: Peacelink Fonte: Peacelink Copyright © Peacelink Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Chiudi

Come restare informati

Per chi volesse solo restare informato sulle attività di PeaceLink, senza interagire, esistono i seguenti canali:

email - mediante la newsletter news@peacelink.it, a cui si può iscrivere mediante la piattaforma di mailing list di PeaceLink (ci si può iscrivere anche alle mailing list tematiche su pace, disarmo, ecologia, diritti globali e cultura).

- mediante la newsletter news@peacelink.it, a cui si può iscrivere mediante la piattaforma di mailing list di PeaceLink (ci si può iscrivere anche alle mailing list tematiche su pace, disarmo, ecologia, diritti globali e cultura). WhatsApp - iscrivendosi al gruppo www.peacelink.it/newswhatsapp

- iscrivendosi al gruppo www.peacelink.it/newswhatsapp Telegram - iscrivendosi al gruppo www.peacelink.it/newstelegram

- iscrivendosi al gruppo www.peacelink.it/newstelegram RSS - tutti i feed sono elencati in questa pagina www.peacelink.it/feeds/

Come contattare PeaceLink

Si veda peacelink.it/peacelink/contatti

In caso si reale necessità si può mandare un messaggio al 3471463719.

Come partecipare ai Webinar

Ogni mercoledì PeaceLink organizza dei seminari online (webinar). Alcuni sono di tipo formativo e hanno al centro degli argomenti da conoscere, discutere e approfondire; altri sono di tipo collaborativo e servono a programmare le attività di PeaceLink, ascoltando le proposte dei peacelinker.

Sociale.network è un social network etico e libero da pubblicità. Autore: Redazione PeaceLink Chiudi

Come condividere pubblicamente su Social.network

Se vuoi condividere informazioni in modo pubblico ti consigliamo vivamente di usare www.sociale.network su cui attualmente si condividono soprattutto informazioni

- per il #disarmo

- per la #pace

- per l'#ecologia

- per i #dirittiglobali

- per collaborare con #peacelink

- per campagne come #scuolesmilitarizzate

- per progetti come #ecodidattica

Questa piattaforma è senza pubblicità e non contiene algoritmi di tracciamento per il marketing.

Si poggia sul software Mastodon e interagisce con altre reti sociali del cosiddetto Fediverso.

E' una piattafoma social libera e sotto il nostro totale controllo, a tutela degli utenti.

Chi non vuole rinunciare ai social network come Twitter o Facebook, si può fare un'azione intelligente di propagazione dei messaggi da Sociale.network verso Twitter e Facebook, mentenendo però fuori dal recinto dei social commerciali la sorgente dell'informazione.

Come diventare sostenitore e fare una donazione a PeaceLink

Per collaborare e diventare sostenitore di PeaceLink questo è il link mentre per fare una donazioni vi sono diverse modalità, tutte descritte in questa pagina web.