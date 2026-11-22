C'è stato un tempo, molto prima del World Wide Web, degli smartphone e dei social network, in cui collegare due computer a migliaia di chilometri di distanza era un atto politico e insieme una sfida tecnica.

Nei primi anni Ottanta, mentre la Guerra Fredda alimentava la corsa agli armamenti nucleari, un gruppo di attivisti della baia di San Francisco ebbe un'intuizione destinata a cambiare il modo di fare attivismo: usare i primi modem e le linee telefoniche per costruire uno spazio di comunicazione libero, immune dalla censura e dai filtri dei grandi media. Nel 1984 nacque così PeaceNet, la prima rete telematica al mondo interamente dedicata alla pace, ai diritti umani e alla tutela dell'ambiente.

Per capire la portata di quella rivoluzione bisogna immaginare un'informatica completamente diversa da quella odierna. Non esistevano pagine grafiche né motori di ricerca: PeaceNet poggiava su server centrali accessibili via modem dial-up e organizzati in "conferenze elettroniche", ovvero bacheche tematiche strutturate dove attivisti, ricercatori e organizzazioni non governative potevano pubblicare dossier, confrontarsi e coordinare campagne internazionali. Per rendere la rete accessibile anche a chi aveva poche risorse, i suoi tecnici perfezionarono i sistemi store-and-forward: i computer si chiamavano automaticamente durante la notte, scaricavano in pochi secondi pacchetti compressi di messaggi al costo di una breve telefonata e permettevano agli utenti di leggerli e scrivere le risposte con calma, offline.

Quell'esperimento pionieristico crebbe rapidamente.

Nel 1987 PeaceNet si fuse con la rete ambientalista EcoNet dando vita all'Institute for Global Communications (IGC), e pochi mesi dopo gettò un ponte transatlantico verso la britannica GreenNet. Da quella sinergia nacque nel 1990 l'Association for Progressive Communications (APC), una federazione globale che ancora oggi — riconosciuta con status consultivo alle Nazioni Unite — difende Internet come bene comune, finanzia infrastrutture comunitarie nel Sud del mondo e contrasta la sorveglianza digitale.

Nel frattempo, però, quel modello aveva già attraversato l'oceano.

Nell'autunno del 1991, a Taranto, sull'onda dell'emozione per la prima Guerra del Golfo e del bisogno urgente di una controinformazione dal basso, un gruppo di volontari raccolse il testimone americano fondando PeaceLink. Le risorse erano minime: un computer portatile senza hard disk e il software gratuito Fidonet, ideato dal programmatore anarchico Tom Jennings per far dialogare le Bulletin Board System (BBS) amatoriali. Bastava il costo di uno scatto telefonico — duecento lire di allora — per scambiarsi appelli, bollettini e analisi tra un capo e l'altro della penisola, costruendo di lì a poco un ponte artigianale tra la telematica povera dei volontari e la nascente Internet. A curare all'inizio degli anni Novanta tutti gli aspetti tecnici di PeaceLink, per nulla semplici per quei tempi, è stato Giovanni Pugliese, con il suo BBS centrale. Con un impegno da pioniere per l'Italia, seppe rendere la rete di PeaceLink autonoma da Fidonet che in quel periodo era in buona parte controllata da leghisti.

A partire dalla seconda metà degli Anni Novanta, la diffusione commerciale del web ha trasformato radicalmente il paesaggio digitale, portando alla scomparsa quasi totale di quella prima generazione di reti civiche basate su BBS amatoriali. Fidonet ha esaurito la sua spinta propulsiva alla fine degli anni Novanta, restando oggi una nicchia per appassionati di retro-computing.

Ma soprattutto, il 30 giugno 2017, dopo oltre trent'anni di storia, anche l'Institute for Global Communications — la casa madre di PeaceNet — ha cessato definitivamente le sue attività operative, migrando i servizi residui verso la cooperativa canadese Web Networks.

Ripercorrere questa traiettoria, dai modem di San Francisco ai nodi italiani che hanno raccontato le guerre nei Balcani e in Iraq fino alle lotte ecologiche per la salute di Taranto, aiuta a leggere il presente con maggiore lucidità. Oggi l'informazione viaggia istantaneamente nelle nostre tasche, ma è spesso prigioniera di piattaforme proprietarie. E che, con uno schiocco di dita del presidente degli Stati Uniti, potrebbero bloccare in pochi secondi la comunicazione pacifista di chi si affida alle grandi multinazionali del mondo digitale.

La storia della telematica pacifista dimostra che la tecnologia non è mai neutrale: diventa uno strumento di emancipazione e di pace solo quando le comunità scelgono di governarla dal basso garantendosi autonomia e indipendenza.

La longevità, da sola, non basterebbe se non fosse accompagnata dalla capacità di leggere le metamorfosi del potere tecnologico. Negli anni Novanta il problema principale era la scarsità: rompere il monopolio dell'informazione e far circolare notizie che i grandi media ignoravano. Oggi il problema si è capovolto: viviamo immersi in un eccesso informativo in cui l'Intelligenza Artificiale generativa ha reso rapidissima e a basso costo la produzione di testi, immagini, video e intere reti di siti concepiti per manipolare l'opinione pubblica, alimentare la propaganda di guerra e orientare persino le risposte dei chatbot. Migliaia di persone rilanciano "dal basso" informazioni di cui ignorano la fonte e che non sanno fino in fondo se sono vere o false.

È qui che si gioca la scommessa più complessa del mediattivismo contemporaneo: riuscire a fare chiarezza e aiutare a capire cosa è vero e cosa è falso nell'era della manipolazione digitale.





Da PeaceNet a PeaceLink la storia dell'informazione digitale dal basso è cambiata non solo tecnicamente ma culturalmente, richiede più capacità di controllo ma al tempo stesso più prontezza e più velocità. Diffondere una bugia di guerra richiede pochi secondi, contrastarla richiede invece un impegno enorme che non può arrivare troppo tardi, rendendo vana l'efficacia di una smentita documentata ma tardiva, quando ormai la bugia di guerra ha contagiato milioni di persone ottenendo il successo desiderato.