Undici modalità di scrittura con l'Intelligenza Artificiale

L'AI funziona spesso come un "ghost writer": riceve annotazioni grezze, frammenti di testo, appunti disordinati e li trasforma in un testo continuo, coeso e leggibile. Ma quante possono essere le modalità creative per far lavorare bene l'Intelligenza Artificiale generativa?

L'intelligenza artificiale ha trasformato la scrittura. Oggi l'AI può fungere da musa ispiratrice nelle fasi iniziali di brainstorming o da assistente finale per il perfezionamento stilistico e grammaticale. C'è chi la usa per generare rapide bozze grezze da modellare in seguito e chi preferisce una co-scrittura interattiva in tempo reale per superare il blocco della pagina bianca.

Di seguito si può trovare una descrizione di alcune modalità di scrittura supportata dall'AI, con un titolo che ne condensa l'essenza. In chiusura, alcune note sulle combinazioni possibili.

Modalità A — Dalla brutta alla bella copia

Descrizione. L'AI funziona come un "ghost writer": riceve annotazioni grezze, frammenti di testo, appunti disordinati e li trasforma in un testo continuo, coeso e leggibile. L'autore resta proprietario del contenuto e delle idee; l'AI si occupa della forma, della punteggiatura e della coerenza sintattica. È la modalità più veloce per produrre una "bella copia": il testo finale è ancora pienamente dell'autore, solo che è stato rielaborato con l'aiuto di un assistente.

Modalità B — Riconfigurazione contestuale

Descrizione. Il contenuto di base rimane lo stesso, ma viene riadattato in funzione di quattro variabili: destinatario, tono, contesto e fine comunicativo (descrizione, persuasione, verbalizzazione, istruzione, sintesi, ecc.). La stessa informazione può diventare una relazione tecnica, un post divulgativo, una nota diplomatica o un verbale. L'AI è qui un motore di trasposizione pragmatica: non crea sapere nuovo, ma lo rende adeguato alla situazione. Se si ha un po' di fantasia si può tentare qualche esperimento alla Raymond Queneau ("Esercizi di stile").

Modalità C — Sintesi e traduzione

Descrizione. L'AI opera su testi lunghi o in lingue diverse, producendo riassunti, abstract, estratti ragionati e traduzioni. Il valore sta nella riduzione della complessità e nell'abbattimento delle barriere linguistiche. L'autore deve comunque verificare la fedeltà del riassunto e la qualità della traduzione, soprattutto sui termini tecnici e sulle sfumature culturali.

Modalità D — Collazione e risistemazione armonica

Descrizione. L'AI raccoglie materiali sparsi — verbali, appunti, email, fonti eterogenee — e li ricompone in un resoconto unitario e armonico. È la modalità tipica del reporting, del debriefing e della documentazione di progetto. Il rischio principale è la perdita di gerarchia tra le informazioni: per questo la struttura va decisa dall'autore prima della collazione.

Modalità E — Schede, glossari e metaconoscenza

Descrizione. L'AI genera schede di studio, glossari, mappe concettuali, domande di autoverifica. Qui l'obiettivo non è produrre un testo pubblicabile, ma far apprendere: l'AI diventa uno strumento di metacognizione, che aiuta l'autore (o lo studente) a padroneggiare un dominio di conoscenza.

Modalità F — Framework dell'autore, ricerca assistita

Descrizione. L'autore progetta il disegno generale — capitoli, paragrafi, approfondimenti — e guida l'AI nella ricerca e nella risistemazione dei materiali dentro quello scheletro. L'AI cerca, organizza, propone; l'autore decide architettura e gerarchie. È una modalità architettonica: il controllo è tutto in capo all'autore, l'AI è un motore di ricerca e di assemblaggio.

Modalità G — Prompt forte, revisione finale

Descrizione. La base del testo è prodotta dall'AI a partire da un prompt iniziale ben costruito; l'autore la migliora con prompt successivi e poi interviene con la revisione finale. È la modalità generativa pura: l'autore non scrive la prima bozza, ma dirige il processo e corregge il risultato finale. Richiede competenza nel prompting e forte capacità critica in revisione.

Modalità H — Intervista inversa

Descrizione. L'AI pone domande e l'autore risponde; alla fine l'AI risistema le risposte in un testo organico, che l'autore legge e revisiona. È una modalità maieutica: l'AI fa emergere il sapere dell'autore attraverso l'interrogazione. Particolarmente utile quando l'autore ha competenza ma fatica a strutturare il testo.

Modalità I — Verifica e RAG

Descrizione. L'AI assiste nella verifica del testo e nell'uso di tecniche RAG (Retrieval-Augmented Generation): recupera fonti, confronta passaggi, segnala incongruenze, propone correzioni documentate. È la modalità di controllo qualità, indispensabile in ambito accademico, giornalistico e legale.

Modalità L — Testo dialettico

Descrizione. L'AI aiuta a schierare tesi contrapposte, a costruire antitesi, obiezioni e repliche, per produrre un testo dialettico o argomentativo a più voci. È la modalità confutatoria: l'AI fa da avvocato del diavolo e da costruttore di contro-argomenti, mentre l'autore tiene la sintesi.

Modalità M — Resoconto giornalistico

Descrizione. L'AI produce un resoconto giornalistico di un comunicato stampa evitando il copia-incolla e mantenendo una distanza critica tra la piattaforma che pubblica e la fonte che ha emesso il comunicato. Si favorisce così l'indipendenza editoriale e si può rivendicare il diritto di cronaca. Con questo sistema si può scrivere su ogni argomento senza essere tacciati di prendere posizione preconcetta a favore di una tesi o di un'altra.

Le modalità si ricombinano Varie modalità di uso dell'AI per la scrittura e la riscrittura di testi Autore: ChatGPT Fonte: Prompt di Alessandro Marescotti

Queste modalità non sono compartimenti stagni. Un flusso di lavoro reale può:

Iniziare con H (intervista inversa) per far emergere i contenuti,

(intervista inversa) per far emergere i contenuti, proseguire con F (framework dell'autore) per dare struttura,

(framework dell'autore) per dare struttura, passare a C (sintesi e traduzione) per condensare e tradurre,

(sintesi e traduzione) per condensare e tradurre, usare I (verifica e RAG) per il controllo delle fonti,

(verifica e RAG) per il controllo delle fonti, chiudere con B (riconfigurazione contestuale) per adattare il testo al destinatario finale.

Oppure può partire da G (prompt forte), passare a A (bella copia), poi a L (dialettizzazione) e infine a M (resoconto giornalistico). La ricombinazione è la regola, non l'eccezione: ogni progetto editoriale impegnativo richiede spesso una sequenza di modalità, non una sola. E il risultato è una miscela creativa frutto di diversi passaggi e di una buona padronanza complessiva dell'argomento.