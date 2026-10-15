Un ricordo collettivo di Patrick Boylan

E' venuto a mancare l'amico e il compagno di tante lotte per la pace, il disarmo e la libertà di espressione.

Oggi abbiamo appreso che il nostro amico e compagno Patrick Boylan è scomparso dopo una grave malattia. La notizia è stata diffusa da Pressenza e da esponenti dell'ANPI Roma. Un gruppo di amici erano andati a trovarlo poco prima della sua morte e oggi ce ne danno la conferma, con grande dolore.

Patrick Boylan era nato in California. Si era laureato negli Stati Uniti e poi alla Sorbona di Parigi, dove aveva anche insegnato come visiting professor. In Italia era stato professore di Inglese per la Comunicazione Interculturale all'Università Roma Tre. Dopo la carriera accademica si era dedicato a training e consulenze interculturali, co-dirigendo la rivista Cultus – Journal of Intercultural Mediation and Communication.

Il suo impegno nel movimento per la pace si è articolato attraverso diverse organizzazioni. Era coordinatore nazionale per l'Italia di World BEYOND War. E' stato attivo a Roma nella Rete NoWar e nell'associazione Statunitensi per la pace e la giustizia. Per PeaceLink ha svolto un ruolo centrale per tante campagne, l'ultima è stata quella per la liberazione di Assange. Scriveva per l'agenzia stampa Pressenza e per varie testate giornalistiche.

Le cause che hanno segnato la sua attività sono state l'attivismo su PeaceLink, la nascita di Eirenefest e la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza e la sua associazione Statunitensi per la Pace e la Giustizia.

Patrick Boylan tre anni fa in un incontro pubblico Autore: Ecoinformazioni ARCI Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=m6IqOOjfN7I

Era anche membro del direttivo ANPI provinciale di Roma.

E si spendeva per le attività del quartiere di San Lorenzo per incontrare le persone e organizzare con loro iniziative sul territorio.

Sul piano intellettuale, Patrick Boylan è noto per aver proposto un rinnovamento dell'attivismo antimilitarista e anti-NATO ispirato al concetto gramsciano di egemonia culturale. In occasione dell'assemblea costitutiva del Coordinamento Nazionale NoNATO tenutasi a Bologna l'8 dicembre 2024, aveva spiegato che non basta mobilitare i già convinti ma bisogna conquistare gli spazi occupati dagli intellettuali organici al sistema: mass media, amministrazioni locali, scuole e università, ordini professionali, produzione artistica e letteraria. Il suo invito era a costruire reti di relazioni indipendenti ed efficaci. E non a caso aveva un rapporto speciale con PeaceLink, su cui ha scritto tantissimo.

Patrick criticava senza mezzi termini il pacifismo istituzionalizzato italiano, che dipende dai finanziamenti pubblici e che per questo non ha osato sfidare davvero la politica estera e militare del governo, come la presenza italiana in Afghanistan, la partecipazione ai bombardamenti sulla Libia e l'invio di armi per rovesciare il governo siriano sgradito alla NATO. Secondo Patrick queste grandi organizzazioni per la pace rivolgono al governo critiche molto limitate. Scriveva: "Spesso le manifestazioni per la pace ci riempiono di buoni sentimenti ma ci lasciano impotenti come prima. Non ci attrezzano per denunciare i manovratori delle guerre. Sembra quasi d'obbligo, durante questi eventi, rimanere sul generico, non fare nomi, non fare azioni concrete che possano disturbare, appunto, i manovratori".

In questa pagina web vorremmo raccogliere ricordi di amici, testimonianze, foto e link per ricostruire la sua ampia e appassionata attività attività di cittadino per la pace, di studioso, di amico e compagno.