Pagina web della Campagna Guantanamo

A settecento anni dalla morte di Dante

Viviamo in una zona di confort irreale, come se esistessimo solo noi. Non conosciamo gli eroi del nostro tempo, sono perseguitati e non li sosteniamo. Da questa letargica indifferenza ci risvegliamo quando la TV ci fa sentire in colpa e magari organizza un nuovo criminale "intervento umanitario".

15 settembre 2021 - Alessandro Marescotti