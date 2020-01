«Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri».

(Joseph Pulitzer)

Webinar sul giornalismo partecipativo Autore: Associazione PeaceLink Chiudi

Da questa frase è partito il webinar sul giornalismo partecipativo organizzato da PeaceLink che si è tenuto ieri alle ore dalle ore 21 alle 22 e che si è poi protratto per circa quaranta minuti con le domande dei partecipanti al seminario.

Il seminario è organizzato da PeaceLink ed è centrato sulla comunicazione fra giornalisti e società civile. Il seminario è stato dedicato alle competenze comunicative. Ha toccato anche il tema della comunicazione dei dati ambientali e della citizen science. Si colloca dentro un percorso di formazione alla cittadinanza attiva e globale, con un forte orientamento verso la formazione dell'opinione pubblica e la promozione dell'educazione civica nelle scuole.

Il webinar prosegue l'esperienza avviata a Tavarnuzze (FI) nel seminario "PeaceLink for Future".

Hanno partecipato come relatori Daniele Marescotti, Antonio Poggi e Paola Casella.

Daniele Marescotti ha fatto una introduzione sul giornalismo partecipativo prendendo spunto dalla sua esperienza nell'agenzia stampa "Redattore Sociale". Le slides dell'intervento sono allegate a questa pagina web.

Antonio Poggi, esperto di big data, si è soffermato sulla cittadinanza scientifica e sulla democratizzazione dei dati ambientali, nonché sull'esperienza svolta da PeaceLink con il software Omniscope; tale software scarica in automatico ed elabora in real time i dati dell'inquinamento ambientale dell'Arpa Puglia. La piattaforma illustrata nel webinar è un "cruscotto" che tutti possono utilizzare cliccando su www.peacelink.it/ariataranto

Infine Paola Casella, sulla base della sua esperienza giornalistica, ha spiegato quali dovrebbero essere le caratteristiche di un comunicato stampa di un'associazione perché sia efficace.

Il webinar è stato presentato e coordinato da Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink.

La gestione tecnica del webinar e delle procedure di iscrizione online è stata curata da Francesco Iannuzzelli, coordinatore tecnico di PeaceLink.

Il seminario sul web (webinar) utilizza la piattaforma di video conferenze Meet e prosegue poi testualmente sulla piattaforma di condivisione collaborativa chat.peacelink.org nel canale #webinar dove i partecipanti possono mettere in condivisione riflessioni e materiali.

Il prossimo webinar si terrà mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 21 e si baserà su una lezione di Carlo Gubitosa su etica e giornalismo.

I webinar sono gratuiti.

Per prenotarsi e registrarsi ai webinar occorre cliccare qui.

Gli utenti registrati ricevono per email il materiale dei webinar.

Gli utenti registrati potranno ricevere una attestazione della partecipazione a questi eventi formativi per l'apprendimento di competenze di cui all'articolo 2 comma c) del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.