Scheda tematica
Albert
E' un bollettino pacifista internazionale multilingue
3 luglio 2026
Redazione PeaceLink
Albert è un bollettino pacifista internazionale multilingue promosso da PeaceLink.
Sfrutta l'Intelligenza Artificiale per tradurre, elaborare e arricchire notizie contro la guerra, promuovendo il disarmo e la nonviolenza. [1, 2, 3, 4, 5]
Prende il nome da Albert Einstein, scienziato pacifista impegnato contro il riarmo e le armi nucleari. Vuole offrire agli attivisti informazioni sul panorama internazionale delle mobilitazioni per la pace e contro il riarmo. [1, 2, 3]
Il progetto Albert mira a dare visibilità alle vertenze locali collegandole a scenari geopolitici globali, superando barriere linguistiche e geografiche.
Puoi approfondire l'iniziativa e consultare le edizioni visitando il Bollettino Albert di PeaceLink o la pagina del Progetto Albert sul loro sito ufficiale. [1, 2, 3]
Parole chiave: albert
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