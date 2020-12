Liuba, le altre e i figli da buttare

Alcune volte la discriminazione è meno sfacciata, e non è meno grave. Ma quello che Liuba, come altre donne e madri dipendenti della multinazionale dell'abbigliamento Yoox (sede dell'Emilia Romagna) è costretta a subire, sotto gli occhi impotenti dello Stato, fa accaponare la pelle. Grazie anche al programma di La7 "L'Aria che tira" sappiamo qualcosa in più della loro protesta.

Liuba ha ragione, una domanda alle Istituzioni va fatta: com'è possibile che oggi, nel 2020, si sia costretti a scendere in strada e protestare perché ci si sente imporre di scegliere tra il lavoro e i figli?

Certo, la parola "scegliere", con bambini in carne ed ossa sul piatto della bilancia, fa sorridere. Non si può non pensare alle tante acrobazie, alle porte chiuse, alle amarezze, all'aiuto di una tenacia infinita (e, si spera, anche all'aiuto, di tanto in tanto, di qualcuno che si mostra solidale).

Per saperne di più su Yoox Yoox Net-A-Porter Group S.p.A., con sede centrale a Milano, vende online beni di lusso e design. E' frutto della fusione, realizzata nel 2015, tra due grandi gruppi: Yoox, fondato nel 2000 in provincia di Bologna (Casalecchio di Reno) e Net-a-Porter, fondato nello stesso anno a Londra; nel 2018 è stato acquistato dal gruppo svizzero Richemont. Ha società consociate in più continenti.

Tanto - le è stato detto da quello che indica, amaramente, come un Capo "molto bravo" - lei non viene neppure vista! In queste fabbriche certamente piene di idee, davanti alle madri più fastidiose con bambini molto piccoli, c'è chi non trova di meglio che convincerle che "sono invisibili".

Non è così. Colpisce la dolcezza, colpisce la determinazione di queste giovani donne, che sanno di essere in pericolo, ma sono profondamente convinte di non poter essere maltrattate per "colpa" dei loro figli. Non possono rassegnarsi all'idea di non essere viste. Chiedono aiuto.

Non mi basta ascoltare una volta sola Liuba. Sentite anche voi come le sue parole sembrino ogni volta più chiare e più giuste.