"Riforma Cartabia: dove sono le Sardine?"

I deputati sono arrivati di domenica per lavorare sodo tutti insieme e appassionatamente

Questa notte, fra lunedì e martedì, hanno lavorato con febbrile dedizione alla Causa. Insonni. Hanno fatto le tre di notte per votare la "riforma" della giustizia. La Grande Riforma per mettere in riga la magistratura ha preso forma. Da Forza Italia al M5s. Al grido di "onestà, onestà".

3 agosto 2021 - Alessandro Marescotti